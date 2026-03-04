"Busco un novio": el insólito pedido de una mujer en medio del derrumbe de Parque Patricios

La joven sufre cardiopatía congénita, debió ser evacuada del edificio tras el derrumbe y lanzó un pedido con humor: "Estoy divina"

El pasado martes a la madrugada, vecinos de un edificio en el barrio porteño de Parque Patricios vivieron un momento de terror luego de que parte de la estructura de un complejo de viviendas cediera y provocara el colapso del techo del estacionamiento hacia el sector del subsuelo. Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas del derrumbe y garantizar que no existan riesgos en edificaciones contiguas.

Tras el incidente, 300 familias debieron ser evacuadas de forma preventiva y muchas quedaron en la calle a la espera de poder regresar a sus hogares cuando la situación sea segura. Este fue el caso de Andrea, una joven de 38 años que sufre una cardiopatía congénita y se vio obligada a evacuar su casa tras el terrible derrumbe.

La mujer dio testimonios a las cámaras del medio A24 durante el programa conducido por Luis Novaresio y, además de contar su historia, lanzó un divertido e insólito pedido.

Embed "Estoy divina y busco un novio. Miren qué lindos ojitos tengo": Andrea, vecina del edificio de Parque Patricios donde se derrumbó un estacionamiento, pidió un tubo de oxígeno y confesó que sufre una cardiopatía congénita. https://t.co/gXoHvnGrDD pic.twitter.com/supm9RkBHH — MDZ Online (@mdzol) March 3, 2026 "Busco un novio", el pedido de Andrea En medio de la nota televisiva y tras ser evacuada de su casa por el derrumbe,la joven contó que necesita asistencia respiratoria debido a una enfermedad que sufre desde que nació. Además, confesó que necesita un transplante de corazón, pulmones y riñones. Sin embargo, lejos de expresar angustia, Andrea se tomó la situación con humor y alegó que a pesar de todo "está divina"

Su comentario enterneció a los periodistas quienes además se divirtieron con un inesperado pedido de la joven. "Me falta un novio. Por favor Luis, si esta situación me trae uno, bienvenido sea. Miren que lindos ojitos que tengo", expresó con humor la mujer.

Por su lado, Novaresio no dudó en seguir la corriente y le pidió "tips" para encontarle el candidato perfecto. "Mira que este personaje es difícil, con una bigotera vengo", contestó la joven, para luego confesar divertida: "Que tenga todos los dientes"