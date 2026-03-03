El siniestro ocurrió en un complejo de viviendas durante la madrugada de este martes. Una superficie de 50 por 70 metros colapsó hacia el subsuelo y aplastó decenas de vehículos.

Pánico en Parque Patricios: se derrumbó la losa de un estacionamiento y evacuaron a 300 familias.

Un impactante derrumbe despertó este martes a los vecinos del barrio porteño de Parque Patricios. Alrededor de las 04:45, una parte de la estructura de un complejo de viviendas ubicado en Avenida Suárez y Mafalda cedió, provocando el colapso del techo del estacionamiento hacia el sector del subsuelo.

derrumbe parque patricios El estacionamiento queda justo debajo del pulmón verde del complejo. TN El incidente obligó a un operativo de emergencia en el que 300 familias fueron evacuadas de forma preventiva. Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Clarín, el desprendimiento de la losa afectó una extensión de 50 x 70 metros, generando graves daños materiales en el sector de cocheras.

Derrumbe en Parque Patricios Decenas de vehículos quedaron aplastados. A pesar de la magnitud del colapso, el jefe de Bomberos confirmó que no se registraron heridos ni personas atrapadas. No obstante, una mujer de 38 años debió recibir asistencia con oxígeno en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna.

Embed #CABA Derrumbe en Mafalda y Suárez, Parque Patricios. Cedió una losa y quedaron autos aplastados. Enorme operativo en el lugar. Buscan establecer si hay personas desaparecidas. pic.twitter.com/B7PraeYLG3 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 3, 2026 En el lugar trabajó la división K9 de Perros de Bomberos, grupos de Rescate y Acnés y Defensa Civil. Además, se cortó preventivamente los suministros de agua y electricidad en todo el complejo.

Decenas de autos aplastados En el garaje del edificio se encontraban estacionados 66 vehículos, de los cuales una gran parte quedó bajo los restos de la losa de hormigón. "Hay decenas de autos que quedaron aplastados", relataron vecinos a los medios tras salir del edificio.

Aún no establecieron las causas del derrumbe, pero el jefe de Bomberos reveló que en el sector del estacionamiento se estaban realizando obras de mantenimiento por filtraciones de agua. Derrumbe en Parque Patricios Decenas de vehículos quedaron aplastados. "Eso tendrá que ser evaluarlo por personal idóneo. Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar", explicó. Por el momento, el edificio permanece desocupado mientras se analiza si el resto de las torres de tres pisos corre peligro.