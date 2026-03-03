Video: así se vio la "Luna de sangre", el primer eclipse lunar total de 2026

Este martes (mañana de Argentina), la Luna ofreció un espectáculo astronómico impactante: un eclipse lunar total tiñó su superficie de rojo en el fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”. El evento fue visible en gran parte de América, el océano Pacífico, Asia y Oceanía, sin equipamiento especial para su observación.

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna en fase llena, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina el satélite. Según detalla la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), esta alineación solo puede producirse durante la luna llena.

Durante el fenómeno, la sombra proyectada sobre la Luna adquirió una tonalidad rojiza o anaranjada, de allí el nombre como se lo conoce. El color fue consecuencia de la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre: las longitudes de onda más cortas, como las azules, se filtran, mientras que las rojizas logran atravesar y proyectarse sobre la superficie lunar.

El eclipse se desarrolló en tres etapas principales: la penumbra, cuando la Luna comienza a oscurecerse levemente; la parcialidad, cuando una parte del disco queda cubierta por la sombra; y la totalidad, momento en que la Luna se tiñe de rojo intenso. La tonalidad varió según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre.

La NASA indicó que la totalidad fue visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur, en particular en Argentina y Chile.

Horarios en Argentina del eclipse lunar total del 3 de marzo

Comienzo de la penumbra: 05.44

Comienzo parcial: 06.50

Comienzo de la totalidad: 08.04

Final de la totalidad: 09.03

Fin de la penumbra: 11.23