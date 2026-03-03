Por qué el problema laboral en Argentina no es el empleo, sino la falta de habilidades

Conseguir trabajo en Argentina se ha vuelto un laberinto donde el saber técnico ya no es la llave maestra. Mientras la inteligencia artificial automatiza tareas, las empresas enfrentan un problema inesperado: no encuentran personas con responsabilidad, empatía o capacidad de comunicación, rasgos que hoy valen más que cualquier diploma específico.

La paradoja del mercado actual es que la suficiencia técnica es necesaria pero insuficiente. Un estudio regional reciente destaca que el 68% de los especialistas en Recursos Humanos considera a las habilidades blandas como las más buscadas y, en simultáneo, las más escasas. Esta tendencia no es exclusiva del mercado local, ya que se repite en Chile, Perú y Ecuador, donde la demanda de atributos humanos supera con creces al conocimiento técnico puro.

image El motivo detrás de este cambio es la volatilidad del conocimiento técnico. Mientras que un algoritmo puede actualizarse para realizar una tarea técnica, no puede simular las capas complejas de la confianza y la colaboración humana. Como la inteligencia artificial redefine los requisitos técnicos casi anualmente, las empresas han dejado de buscar simples ejecutores de tareas para rastrear talentos capaces de navegar la incertidumbre con agilidad. La humanidad se ha vuelto el activo más escaso en un ecosistema marcado por la transformación digital.

El nuevo contrato laboral frente a la inteligencia artificial Los selectores están descubriendo que los rasgos básicos son los más difíciles de asegurar. La responsabilidad y la puntualidad encabezan la lista de habilidades faltantes, seguidas por la empatía y la comunicación. Estos elementos se priorizan porque contribuyen a un clima positivo y colaborativo, lo que a su vez facilita la resolución de conflictos y mejora la eficacia de las organizaciones.

Curiosamente, existe una brecha generacional en el desarrollo de estas aptitudes. Los profesionales de entre 31 y 40 años destacan hoy por tener las habilidades blandas más desarrolladas, mientras que el segmento de entre 41 y 50 años mantiene un perfil más fuerte en habilidades duras o técnicas. Esta disparidad obliga a las empresas a repensar sus políticas de formación para equilibrar la experiencia de los trabajadores mayores con la inteligencia emocional que exige el mercado moderno.

El rezago de las empresas argentinas en la región Un dato preocupante para el mercado local es que Argentina es el país de la región que menos estrategias de capacitación implementa. Mientras que en Ecuador el 74% de las organizaciones tiene programas activos para desarrollar nuevas habilidades, en Argentina esa cifra apenas alcanza el 60%. Esta brecha sugiere que, a pesar del diagnóstico claro sobre el problema, muchas empresas todavía tienen un largo camino por recorrer en la inversión de su capital humano. image Para acortar esta distancia, las organizaciones están comenzando a aplicar diversos mecanismos que permiten al talento incorporar habilidades desde la práctica. Entre las estrategias más comunes utilizadas hoy se encuentran: Programas y talleres de desarrollo personal y gestión emocional.

y gestión emocional. Implementación de coaching y mentoría para líderes potenciales.

para líderes potenciales. Políticas de diversidad e inclusión para mejorar el ambiente laboral.

para mejorar el ambiente laboral. Programas de capacitación y asistencia a conferencias para actualización técnica.

a conferencias para actualización técnica. Rotación de tareas y uso de plataformas de aprendizaje digital. image La transición implica pasar de un modelo de control y micromanagement a uno de empoderamiento. Para que las habilidades humanas florezcan, los líderes deben crear espacios de confianza donde la vulnerabilidad y la autenticidad estén permitidas. En una era donde el 81% de los profesionales ya utiliza herramientas de IA semanalmente, la capacidad de escucha activa y de mantener una visión estratégica con mirada humana es lo único que evita la deserción y asegura el desempeño a largo plazo.