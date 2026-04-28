Una hembra adulta y sus dos cachorros de puma llegaron hasta el patio de una casa ubicada en La Carrera (en la zona alta de Tupungato ) y estuvieron caminando a sus anchas por el lugar, aprovechando la calma, el silencio y la soledad . Y es que en la casa no había nadie (es de fin de semana), fueron las cámaras de seguridad de uno de los vecinos del lugar la que capturaron la secuencia en la que los felinos deambulaban y recorrían de un lado para el otro el exterior de esa casa.

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“ Una se tiene que acostumbrar , en la zona siempre se ve fauna silvestre... Después de todos, ¡ellos son quienes viven en el lugar desde siempre , y el ser humano es el intruso , el usurpador !”, cuenta a Los Andes , sonriente y entusiasmada, Paula Vila ; dueña de la casa donde esta familia de pumas estuvo de tour durante la noche de este lunes, 27 de abril.

Impactante video: una familia de pumas estuvo "de visita" por una casa en Tupungato

Paula vivió en el lugar de forma fija durante gran parte de 2021 , aunque actualmente está en Chacras de Coria . Sin embargo, mantiene esa costumbre periódica de instalarse algunos días -de forma ocasional- en su casa de La Carrera , ubicada en la zona de Estancia Atamisque . Y es en esas visitas, durante esas estadías esporádicas, que Paula se ha acostumbrado a ver cóndores sobrevolar sobre su casa, así como también zorros corretear por su galería.

Tanto la dueña de casa como el vecino quien aportó las imágenes de su cámara avisaron a las autoridades policiales -y ellos la remitieron al Departamento de Fauna Silvestre - sobre el avistaje y la presencia de estos pumas en el sitio.

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En una casa de La Carrera (Tupungato #Mendoza ), las cámaras de seguridad filmaron a una mamá puma y sus 2 cachorros recorriendo el patio.



"¡Ellos son quienes viven en el lugar desde siempre, y nosotros los intrusos!", dijo la dueña de casa pic.twitter.com/XCbG7Xlcqu — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) April 28, 2026

"Sé que el puma está en su hábitat allí. Por eso es que, cuando voy a quedarme a esa casa, nunca dejo a mi perro afuera, ni tampoco dejo basura o restos de comida a la intemperie. Mi vecino tiene un reservorio de agua en su casa, y es muy común que bajen los pumas para hidratarse. O, cuando hace frío, lleguen en búsqueda de algo para comer y un mínimo refugio", resumió la mendocina.

Incluso, aclara que ni siquiera pondría veneno para ratas en el lugar, ya que suele convertirse en una trampa mortal para los zorritos y otros animales protegidos, lo que desencadenaría una indeseable "cadena de muertes".

Si bien la convivencia es clave y un eslabón fundamental para el ecosistema en la zona de La Carrera (donde cada vez hay más urbanización en una zona donde, desde siempre, la fauna silvestre fue ama y señora), es fundamental estar atento a estas situaciones. Sobre todo, porque, según coinciden los referentes en fauna y ambiente, de alguna forma hay que hacerle sentir al puma que en esa zona viven seres humanos ya.

Texto (32) Impactante video: una familia de pumas estuvo "de visita" por una casa en Tupungato Captura video

Encender las luces o activar las alarmas domésticas cuando se registran estos avistajes son acciones claves para que el puma no se acostumbre a frecuentar un espacio ya domesticado, ni tampoco lo sientan como propio.

Me pareció ver tres lindos pumitas

La secuencia grabada por las cámaras de seguridad de un vecino de Paula Vila muestra a los tres pumas (una hembra y sus dos cachorros) recorrer la casa, su patio y las inmediaciones entre las 20 y las 21:30 (la grabación tiene reloj con la hora).

Además de escabullirse y de recorrer la mayor cantidad de rincones posibles, se observa incluso como mamá puma y sus dos pumitas se acomodan en el lugar, se estiran y hasta se lamen sus propias patas mientras disfrutan de la calma y comodidad del lugar.

Cerca de las 21:30, se ve cómo los tres pumas pasan por debajo de los alambres atados a un poste -y que sirven para delimitar el perímetro- y continúan campo traviesa para seguir disfrutando de la naturaleza en ese sitio; su sitio.

Texto (35) Impactante video: una familia de pumas estuvo "de visita" por una casa en Tupungato Foto: Captura video

"Hay que cuidar el lugar como si fuese sagrado, porque -de hecho- lo es-. La convivencia es clave, y hay que entender que, cuando uno se instala allá, se va a un lugar que no es de uno, un lugar y donde hubo siempre animales sueltos", describe Paula Vila.

Un paraíso de equilibrio natural

La Carrera es un paraje montañés de Tupungato, ubicado en la parte alta de este departamento del Valle de Uco y a unos 25 kilómetros de San José (también distrito tupungatino).

En este sitio, en la zona de Estancia Atamisque, se encuentra la casa de Paula Vila, junto a la de otras tantas que han ido desarrollando sus amplias viviendas en este paraje que -históricamente- ha sido un tesoro de naturaleza y fauna silvestre.

En 2021, Paula Vila vivió durante 10 meses en su casa de La Carrera. Fue en ese momento en que se acostumbró a compartir su galería con zorros, a perderse viendo el hipnótico vuelo de los cóndores en el cielo (que allí parece más cercano) y hasta a ver a grupos de caballos corriendo en libertad por su jardín.

Texto (34) Impactante video: una familia de pumas estuvo "de visita" por una casa en Tupungato Captura video

"Me pasaba, estando en casa, que me llamaba el guardia de seguridad y me decía que no saliera porque había algún animal con cría afuera, y podía ser peligroso", recuerda y, una vez más, sonríe.

En la actualidad, Paula Vila va muy de vez en cuando a esa casa en La Carera, y nunca se queda más de cuatro noches de corrido.

"En 2021, cuando vivía en el lugar, escuchaba disparos todas las noches y camionetas que salían a cazar en la zona. Por suerte, eso cambió bastante y hoy, con el trabajo que está haciendo la Policía Rural y su presencia constante, aquí ya ni escucho disparos", describe Paula.

"Es realmente un paraíso, pero un tanto ajeno a nosotros", resume, con una honestidad brutal.

Qué hacer y cómo reaccionar ante la presencia de un puma

El puma no es un animal que vaya a buscar la presencia humana y, por lo general, los avistajes de personas hacia esta especie son muy poco frecuentes.

Martín Pérez 2 Impactante video: una familia de pumas estuvo "de visita" por una casa en Tupungato Foto: Gentileza @cuyo.birding.3 (imagen ilustrativa)

En caso de estar cara a cara o cerca de un puma, estas son las principales recomendaciones referidas a cómo actuar ante su presencia:

Mantener la calma .

. No agacharse ni sentarse. Permanecer erguido .

. Estar siempre de frente al animal para mantener siempre contacto visual.

para mantener siempre contacto visual. No acercarse al animal , sobre todo si está comiendo o con sus crías.

, sobre todo si está comiendo o con sus crías. En caso de estar con niños, tomarlos en brazos para que no corran .

. Alejarse caminando despacio, hacia atrás . No correr.

. No correr. No acorralarlo y dejar siempre una vía de escape.

Si el puma se vuelve agresivo: