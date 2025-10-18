Condenaron a un joven por matar a un puma: un año de prisión condicional y capacitación en fauna silvestre

Un joven de 18 años fue condenado tras matar a un cachorro de puma y deberá capacitarse en fauna silvestre.

Orlando Gauna, un joven de 18 años, fue condenado a un año de prisión condicional y deberá capacitarse en fauna silvestre tras matar a un cachorro de puma en La Playosa, Córdoba. La Justicia resolvió la causa mediante un juicio abreviado ante el Juzgado de Control de Villa María.

La sentencia también establece que Gauna termine sus estudios secundarios y reciba formación en materia ambiental, recurriendo a egresados de la Licenciatura en Veterinaria o de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María. La medida busca complementar la condena con educación sobre conservación y manejo de la fauna.

La investigación se inició en septiembre pasado tras la difusión de videos en redes sociales donde el joven aparecía matando al animal con un garrote, instrumento que luego fue secuestrado junto con su teléfono. La exposición pública del hecho permitió a la Fiscalía de Competencia Múltiple n.º 1 de Villa María actuar rápidamente.