19 de octubre de 2025 - 09:17

Buen tiempo en Mendoza en el Día de la Madre: cuál es la alerta amarilla que "preocupa"

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Buen tiempo para este domingo.
Buen tiempo para este domingo.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Si bien la semana se caracterizó por la caída de la temperatura y el ingreso de un frente frío, este domingo especial para la Madres regirá buen tiempo en Mendoza. La máxima se mantendrá en los 30°C, aunque el cielo se mantendrá cubierto por algunas nubes celosas. También alertan por la presencia de viento.

Leé además

Industria cinematográfica. Mendoza es una locación buscada para la filmación de películas.

La industria audiovisual: cuánto invirtió y cómo amplió la matriz productiva

Por Diana Chiani
El gobernador Alfredo Cornejo visitó la redacción de Diario Los Andes y brindó una entrevista.

Alfredo Cornejo: "Me gustaría ser recordado porque se volvió a hacer minería en Mendoza"

Por  Jorge Yori , Martín Fernández Russo  y María Soledad Gonzalez

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “algo nublado con ascenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 30°C y una mínima de 14°C, acompañado de vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anuncia también nubosidad.

Finalmente, como se venía anticipando, se informa que rige alerta amarilla en toda la zona este -de norte a sur- por severos vientos. Incluso, en el sur provincial se esperan tormentas, acompañado de viento Zonda.

mapa_alertas

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 20 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, mientras que se mantendrá sin cambios durante el día. Será una jornada poco nubosa, donde se espera una máxima de 31°C y una mínima de 15°C. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera habrá poca nubosidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La difícil capacidad de predicción de las encuestas electorales.

Hackeando las encuestas

Por Luis Abrego
El Festival Montaña en Mendoza arrancó con lleno total y con actuaciones impecables de Zoe Gotusso y Cruzando el Charco.

Así se vivió el Festival Montaña: música, energía y miles de fans que llenaron de color su primera edición

Por Celeste Laciar
Pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Día de la Madre con calor y alerta amarilla por Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Aumento de temperatura para el fin de semana cargado de festejos para el Día de la Madre. 

Fin de semana con cambios de temperatura: cómo estará el tiempo el Día de la Madre

Por Redacción Sociedad