Buen tiempo en Mendoza en el Día de la Madre: cuál es la alerta amarilla que "preocupa"

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Si bien la semana se caracterizó por la caída de la temperatura y el ingreso de un frente frío, este domingo especial para la Madres regirá buen tiempo en Mendoza. La máxima se mantendrá en los 30°C, aunque el cielo se mantendrá cubierto por algunas nubes celosas. También alertan por la presencia de viento.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “algo nublado con ascenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 30°C y una mínima de 14°C, acompañado de vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anuncia también nubosidad.

Finalmente, como se venía anticipando, se informa que rige alerta amarilla en toda la zona este -de norte a sur- por severos vientos. Incluso, en el sur provincial se esperan tormentas, acompañado de viento Zonda.