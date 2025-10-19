Buen tiempo en Mendoza en el Día de la Madre: cuál es la alerta amarilla que "preocupa"

Si bien la semana se caracterizó por la caída de la temperatura y el ingreso de un frente frío, este domingo especial para la Madres regirá buen tiempo en Mendoza. La máxima se mantendrá en los 30°C, aunque el cielo se mantendrá cubierto por algunas nubes celosas. También alertan por la presencia de viento.
Tiempo para este domingo
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “algo nublado con ascenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 30°C y una mínima de 14°C, acompañado de vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anuncia también nubosidad.
Finalmente, como se venía anticipando, se informa que rige alerta amarilla en toda la zona este -de norte a sur- por severos vientos. Incluso, en el sur provincial se esperan tormentas, acompañado de viento Zonda.
¿Cómo estará el lunes?
El lunes 20 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, mientras que se mantendrá sin cambios durante el día. Será una jornada poco nubosa, donde se espera una máxima de 31°C y una mínima de 15°C. Los vientos serán leves del noreste y en Cordillera habrá poca nubosidad.