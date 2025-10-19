Festival Montaña: Todos los detalles y artistas en una primera edición que fue un éxito

Con una puntualidad y una organización asombrosa, el Festival Montaña se desarrolló durante la tarde y noche de ayer, con más de 12.000 personas en el Espacio Cultural Lujan de Cuyo, donde los dos escenarios y los artistas congregaron un público tan numeroso como diverso.

Desde la llegada al lugar, la organización había dispuesto tanto policía municipal de tránsito como “acomodadores” de autos para ocupar el playon contiguo de manera ordenada, permitiendo así capitalizar el espacio, asegurando las vías de salida al finalizar el festival.

Como la llegada del público se fue dando de manera progresiva, el ingreso al lugar no requería mucho tiempo, aunque sí es importante mencionar la larga fila de autos que se iban juntando en el Acceso Sur mientras los responsables de la playa organizaban diligentemente los lugares.

Un dato no menor fue el precio del estacionamiento, que no estaba incluido en la entrada y que debía abonarse en efectivo. Varios personas se vieron sorprendidos ante el anuncio de que dejar el auto allí (el lugar un playón de tierra, abierto y de difícil acceso) costaba la friolera de 20.000 pesos. El punto a favor es que a la salida, los “cuidacoches” sí estaban en el lugar haciendo su trabajo y ayudando a los conductores a encontrar la salida, indicando con linternas y colaborando con más de un despistado que no sabía dónde había dejado su vehículo.

Una vez adentro del predio, los diferentes foodtrucks y puestos de comidas ocupaban la primera parte, con gran cantidad de mesas y sillas, garantizando lugar para todos los que desearan tomar un descanso entre cada una de las presentaciones. La oferta gastronómica también era variada: desde hamburguesas y sandwiches, hasta picadas de fiambres y quesos “de autor” que sorprendieron gratamente por su originalidad y calidad de productos.

En cuanto a las bebidas, abundaban las cervezas en lata bajo la modalidad de vaso cervecero. De esta manera, al no poder consumirse la bebida directamente de la lata, los organizadores y la seguridad minimizaban riesgos, evitando que se usaran como proyectiles o que quedaran esparcidas por el predio. También se podía consumir tragos y vinos, en el caso de estos últimos, un espacio especialmente dispuesto invitaba a compartir distintos varietales que se servían en copas y que, una vez terminada la consumición, debían devolverse. Es decir, las copas tampoco salían del espacio dispuesto para los vinos.

El sistema Cashless, sin sistema

Tal como en otros eventos de gran magnitud, el sistema cashless garantiza la celeridad del servicio de compra mediante un QR. Funciona de la siguiente manera: Unos puestos con enormes carteles que rezaban “caja” se encontraban contiguos a otros que ostentaban “barra”, de tal modo que una persona que deseara tomar una cerveza o un trago, debía pasar primero por la caja y cargar a un QR el dinero que quisiera gastar. Inmediatamente se trasladaba a la barra (o a alguno de los puestos de comida) y los encargados descontaban del QR la consumición solicitada.

El problema fue que en varias oportunidades, justo entre recital y recital cuando mayor cantidad de gente iba a comprar o retirar bebidas, el sistema de la plataforma que ofrece el servicio se vio afectado (probablemente por la alta demanda) demorando hasta 40 minutos la entrega.

Sin embargo, una vez normalizado el sistema, el servicio continuó operando normalmente haciendo de la experiencia algo simple y agradable. Un punto extra para los jóvenes a cargo los distintos puestos, que con amplia sonrisa y extremada buena voluntad explicaban el inconveniente, no desesperando y conteniendo la impaciencia de algunos clientes.

El sonido del Multiespacio es un plus

Teniendo en cuenta la cantidad de bandas, los requerimientos individuales y la demanda energética que un festival de estas características necesita, algo podría haber salido mal o algún sistema, fallar. Sin embargo, más allá del excelente sonido que caracteriza a este espacio, todo estuvo perfectamente calibrado permitiendo disfrutar de cada una de las presentaciones con un sonido claro, sin interrupciones y con bandas que, sintiéndose cómodas desde lo técnico, podían desplegar su arte sin complicaciones.

Andes Origen, la presencia ineludible

Con un stand llamativamente amarillo y una terracita que permitía ver los espectaculos desde las alturas, Andes Origen apostó por la sencillez y un ambiente desconectado. “En un mundo actual donde la mayoría de la gente ve un recital a través de la pantalla de su celular mientras graba, Andes Origen propone justamente volver al origen: disfrutar el momento real, el aquí y el ahora, sin celular. Por eso, premia a los que dejen su celular en un locker y quieran desconectar para conectar con el momento real”, rezaba la invitación.

Además, la marca estuvo presente con un Garage Silencioso, un sector exclusivo en el que había una sorpresa muy especial, para vivir una experiencia íntima y diferente. El único requisito para ingresar es guardar el celular en los lockers y dejarse sorprender.

Los shows uno por uno

El mito de que los mendocinos somos impuntuales quedó descartado. A las 17 en punto Magnolia Monti comenzó su show, seguido de La Blunty quien veinte minutos más tarde ya estaba dispuesta en su escenario para dar un espectaculo a la altura de del festival. Ambas desplegaron dulzura y glamour, cada una a su estilo, en sendas presentaciones en las que no pocos admiradores disfrutaron y aplaudieron, todavía dueños de un espacio que poco a poco se iría colmando.

A las 17.45, desde el escenario Sur llegó Niños del Cerro, la banda chilena que lleva varias presentaciones en nuestra provincia ganando cada vez más adeptos, para dar luego entrada a la dulzura de Zoe Gotusso, quien apenas pasados quince minutos de las 18 hacía sonar los primeros acordes de Cuarto Creciente, para luego continuar con Carta y Pensando en tí.

Apenas un respiro para un saludo y la cálida voz de la cantante dio lugar a No Hay Nadie Como Tú, Entregate, y Lara. A esa altura el público ya estaba más que ubicado frente al escenario, dando cuenta de su fanatismo por una de las cantantes más auténticas del indie actual. La parte final de la entrega de Zoe incluyó temas como María, Desnuda, Amor Loco y Ayer Te Vi.

Ya para las 19.10, apenas con cinco minutos de retraso, los chicos de Cruzando el Charco se hicieron notar frente a una multitud cada vez mayor, que siguió cada uno de los temas a viva voz dejando por sentado el fanatismo creciente de los mendocinos por esta banda. Temas como A mil, Cambiando de Color, Hoy, Lo nuestro, Nada Nace y El trato marcaron la primera parte de su presentación, para luego dar rienda suelta con El Verano, Volver a Nacer, Soy, Para mucho más y finalizar con Terminales.

Un show aparte fue la presentación de El Kuelgue, con un Julián Kartun en llamas y una banda que no se queda atrás. Con cuatro instrumentos de viento que fueron tan protagonistas como el resto de los músicos, El Kuelgue arrancó con Intro, Ir derecho, Hola Precioso, Chiste, Bossa y Díganselo. Sin dar respiro, comenzaron los acordes de Cartas, momento en que entró Zoe Gotusso al escenario. La magia y la química entre ambos (Zoe y Julián) es notoria. Sin embargo, como queriendo aprovechar hasta el último segundo, terminada esa hermosa balada la banda continuó sin respiro con Peluquitas, Sinoca, Avenidas, Monkey y terminó con La Cuerva.

Una vez más el escenario Sur se encendió con la locura de Trueno. El artista ganador de un premio Gardel de Oro en 2023 y con un disco junto a Gorillaz bajo el brazo, hizo delirar al público que se agolpó frente a la valla para corear los temas más conocidos. Así pasaron Grandmaster, Bizarrap Vol. 16, Fuck el police, Rain III, Feel Me, Fresh, 344, En la City, Tranky Funky, The roof is on fire, Ohh Baby, No cap, Mamichula, Cuando el bajo suena, Violento y Dance Crip.

Apenas unos minutos bastaron para que la banda uruguaya No Te Va Gustar hiciera sonar sus primeros acordes. Casi sin interacción con el público (la mayoría de los artistas no lo hace para priorizar tocar canciones en el tiempo que tienen) pero con una gran respuesta por parte de los fans que hicieron flamear banderas y corearon cada tema, comenzaron con Cero a la izquierda, A las nueve, Comodín, Tan lejos, para luego de un saludo continuar con Verte reir, Pensar, En el camino, Ese maldito momento. La emoción llegó con Clara, en la que varios de los fanáticos fuero tomados por las camaras con lágrimas en los ojos. Los villanos, El error y No te imaginas dieron una seguidilla de temas sensibles hasta que los hits Al vacío, Venganza y Chau cerraron heridas del corazón. La banda se despidió tocando Prendido fuego, Llevar, No hay dolor, Viento y Fuera de control.

Para finalizar, Dillom y Peces Raros cerraron un festival que posiciona a Mendoza como un importante polo para este tipo de eventos. El disruptivo Dillom comenzó un show punk para luego dar lugar a canciones de su último disco Por Cesarea para finalmente cerrar con el tema Cirugía, en tanto Peces Raros destacó el cierre del festival con No van a parar, para luego dar lugar a una sesión de temas electrónicos antes de que el público fuera abandonado el predio.