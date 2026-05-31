El regreso de GYT a Mendoza: cuatro décadas de rock volvieron a sonar en el escenario

La ansiedad apareció varios minutos antes del comienzo y los pedidos para que Pablo Guyot y Alfredo Toth salieran al escenario ya empezaban a escucharse. El retraso fue breve, pero suficiente para medir el entusiasmo de un público que colmó la sala y que estaba dispuesto a reencontrarse con una parte importante de, para algunos, adolescencia, otros infancia; en sí, con la historia del rock nacional .

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Cuando finalmente comenzó el espectáculo, quedó claro que GYT no había preparado una simple sucesión de canciones. El concierto arrancó con una propuesta audiovisual que funcionó como una máquina del tiempo. En la pantalla apareció una antigua radio cuyo dial recorría distintas épocas del rock argentino. Primero sonó “La balsa”, de Los Gatos, una referencia especial para Alfredo Toth, quien formó parte de aquella banda en sus primeros años. Luego apareció “Metegol”, de Raúl Porchetto, disco que grabaron los tres integrantes de GIT, antes de desembocar en una canción de León Gieco y “Demoliendo hoteles”, de Charly García.

Ese recorrido inicial sirvió como introducción perfecta para mostrar la vigencia de músicos que todavía conservan la energía de aquellos años.

Clásicos, rock y un show que terminó con todo el teatro de pie

La primera parte del recital avanzó con varios de los clásicos más reconocidos del repertorio de GIT. “Viento loco”, “La calle es su lugar”, “Acaba”, “No digas nada”, “No hieras” y “Sombras negras”

El concierto también tuvo tres intervalos bien marcados; en esos momentos, Guyot y Toth dejaban el escenario y la pantalla se transformaba en una antigua televisión. Allí aparecían videos y canciones de los años 80 que acompañaban el recorrido por la historia del rock argentino. Minutos después, los músicos regresaban para retomar el show, y aunque la celebración estuvo enfocada en las cuatro décadas de historia de GIT, también hubo espacio para lo nuevo.

Pablo Guyot y Alfredo Toth se presentaron en el Teatro Plaza de Godoy Cruz Pablo Guyot y Alfredo Toth se presentaron en el Teatro Plaza de Godoy Cruz Los Andes

Uno de los momentos más llamativos llegó con “Solo te pido”, una canción nueva que esperan grabar hacia fin de año en el Teatro Ópera. La inclusión de material nuevo funcionó como una especie de adelanto exclusivo para el público mendocino, mostrando que Guyot y Toth mantienen intacta la intención de seguir componiendo y construyendo GIT completamente renovado.

Cuando llegó el turno de “Es por amor”, la banda antes de interpretarla, bajó del escenario y en conmemoración por los 40 años las pantallas proyectaron un compilado de transmisiones realizadas por seguidores de distintas partes del mundo; también aparecieron imágenes de artistas como Valeria Lynch y Paulina Rubio cantando la canción en sus propios conciertos. El video funcionó como una demostración del alcance que tuvo aquel éxito a lo largo de cuatro décadas.

Las imágenes terminaron y GYT regresó al escenario para tocar su famoso éxito; entonces ocurrió algo que modificó por completo el clima del teatro, las personas comenzaron a levantarse de sus butacas, se pegaron al escenario y transformaron la sala en un verdadero concierto de rock con pogo y canto, desde ese instante nadie volvió a sentarse.

La recta final incluyó “Ella es tan sexy”, “Siempre fuiste”, “Nena no te portes”, “Quiero verte” y una potente versión de “Demoliendo hoteles”, canción con la que los músicos mantienen un vínculo especial al haber participado en su videoclip oficial.

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Parecía el final definitivo, los integrantes se despidieron y abandonaron el escenario mientras el público seguía cantando y pidiendo otra con el típico “Una más y no jodemos más”.

Minutos después, la banda regresó para ofrecer un último regalo: una nueva interpretación de “La calle es su lugar” y, nuevamente, “Es por amor”, canción en la que cedieron gran parte del protagonismo al público al apuntar sus micrófonos hacia los fans para que cantaran cada estrofa.

Con el teatro entero de pie, el cierre terminó de confirmar que el regreso de GYT a Mendoza y la nueva etapa que comienza para la banda en general pisa fuerte y se viene con todo, demostrando que el rock nacional sigue más vivo que nunca.

Hubo, sin embargo, un detalle que volvió a repetirse en el Teatro Plaza. El aspecto instrumental destacó mucho más que el vocal. Se podría decir que las guitarras de Guyot y el bajo de Toth sostuvieron gran parte de la fuerza del espectáculo porque en varios momentos los micrófonos quedaron demasiado bajos y si bien la conexión con el público no se perdió y en ningún momento los músicos se vieron molestos algunas letras perdieron nitidez.