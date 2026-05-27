Aprendió a tocar violín y saxofón, inspiró el nombre de una banda de rock y murió a los 95 años lejos de los escenarios

Gretna Van Fleet murió el lunes a los 95 años en una residencia para mayores de Frankenmuth, Michigan . La mujer, cuya identidad fue adoptada por una reconocida banda de rock, falleció en la misma comunidad donde se fundó la agrupación en 2012 , cuando ella ya superaba los ochenta años.

La vida de Van Fleet transcurrió lejos de los escenarios de los grandes festivales. Pese a no tocar música con el conjunto que lleva su nombre, su obituario la describió como una persona "musicalmente talentosa" . Durante su vida, dominó instrumentos diversos como el saxofón, el violín, la tuba y el piano , aunque su relación con el grupo fue puramente nominal.

La conexión entre la vecina y los músicos se hizo pública en 2019 , cuando el grupo se preparaba para aparecer en el programa Saturday Night Live . En aquel momento, Van Fleet bromeó diciendo que los jóvenes "investigaron sus antecedentes para asegurarse de que no estuviera en la lista de los más buscados" antes de seguir adelante con el nombre de la banda.

El encuentro físico entre la mujer y los integrantes del grupo ocurrió años después de que la denominación ya fuera una marca global . A pesar de la fama que alcanzó su apellido en las listas de éxitos, Van Fleet mantuvo una distancia estética con la obra de los músicos. Admitió que, si bien su canción favorita era "Flower Power" , el estilo general del grupo "no era realmente lo suyo" y no correspondía a su generación.

El Grammy y el nombre que conquistó las listas de rock

El conjunto obtuvo el premio Grammy al mejor álbum de rock en 2019 por su trabajo From The Fires y recibió otra nominación en 2024 por el disco Starcatcher. Mientras la crítica internacional seguía los pasos de la banda, la mujer de Michigan continuaba su rutina en Frankenmuth, recordando que los chicos "no se pusieron en contacto con ella desde el principio" para solicitar el uso de su nombre.

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La historia de la mujer terminó en el centro de vida asistida de su comunidad natal. Su obituario destacó su capacidad para interpretar himnos religiosos y su talento instrumental previo a que su nombre se convirtiera involuntariamente en un referente del rock moderno.

Por qué la banda se llama Greta Van Fleet y no Gretna

La banda se llama Greta Van Fleet porque Kyle Hauck, el baterista de los primeros años, escuchó a su abuelo mencionar que iba a ayudar a una amiga llamada Gretna Van Fleet. El nombre les pareció adecuado para una actuación local inminente, por lo que decidieron eliminar la letra "n" de Gretna para facilitar la pronunciación y adoptaron la denominación definitiva.