Entrevista a Carl Palmer: "Emerson, Lake and Palmer seguirá adelante"

Emerson, Lake & Palmer sonará en vivo en Mendoza , contra todas las adversidades : la moda, la actualidad y hasta la muerte de dos de sus integrantes . Será este domingo 24 de mayo , a las 21, en el teatro Plaza de Godoy Cruz, y en un show titulado Una noche con ELP .

La muerte no es, en realidad, la principal adversidad que parece burlar la presentación del baterista Carl Palmer , en la segunda visita de este ícono del rock progresivo a nuestra provincia. El enemigo parece más bien el presente, ese donde la música dominante , la que encabeza las listas de reproducción y los conciertos, está hecha a base de ritmos repetidos , samplers , instrumentos falsos, inteligencia artificial y autotune que simula las desafinaciones.

Por eso, si miramos hacia más de 50 años atrás , puede resultar increíble que aquellos que encabezaban las listas de artistas más escuchados, los que llenaban estadios y rompían los moldes eran músicos formados, talentosos, a veces directamente genios musicales . Y lo que hacían estaba a la altura de ese genio.

Un buen ejemplo de esto es justamente el trío Emerson, Lake and Palmer . Nacidos casi a la par en que el género del rock progresivo nacía (esa corriente en la que la complejidad de la música clásica se fusionó con el rock reinante como música popular), ese súper grupo integrado por el tecladista Keith Emerson ; el cantante, bajista y guitarrista Greg Lake y el baterista Carl Palmer estaba a tono con esos cánones. Es decir, hacían una música compleja, grandiosa, a veces ostentosa y desmesurada, mientras hechizaban a un público exigente en un océano en el que nadaban otros monstruos equiparables, del nivel de Yes, King Crimson, Genesis Led Zeppelin, Deep Purple o tantos otros.

Emerson, Lake and Palmer (ELP, para abreviar) , dejaron una huella tan honda desde su debut en 1970 y durante esa década, que tras su disolución parecía haber pasado una eternidad. Reuniones o intentos posteriores permitieron reavivar cada tanto la llama, pero en 2016 se murieron, casi como si quisieran tocar juntos, Emerson y Lake .

A pesar de ello, el gran Carl Palmer decidió evitar que la llama se apagase, rescató un concierto casi olvidado aunque genial del grupo y lo puso sobre el escenario para volver a sonar como trío, como un homenaje a 10 años de la muerte de sus compañeros.

Con ese show llegará a Mendoza y por eso, para no dejar de fascinarse con lo que representa ese concierto, buscamos la palabra del mismísimo Palmer, quien accedió a esta entrevista con Los Andes en la que dio muestras de su pasión por el grupo que marcó su vida y de su preciosismo a la hora de responder, acaso análogo con el que muestra al golpear los parches.

Cómo es el concierto de Emerson, Lake and Palmer que se presenta en Mendoza

—De aquel primer concierto en agosto de 1970 hasta esta gira ha pasado mucho tiempo. ¿Qué significa hoy estar tocando música de ELP, que marcó a tantas generaciones, y ser el único encargado de mantenerla viva en conciertos en vivo?

—La verdad, es increíble estar tocando esta música en vivo y haciéndola sonar en el contexto de la banda original, que estaba integrada por Keith Emerson, Greg Lake y yo. El show incluye los dos músicos que han estado en mi banda durante años: Simon Fitzpatrick en bajo y Chapman stick y Paul Bielatowicz en guitarra y voces. Así que el concepto es, básicamente, tocar en vivo lo mismo que hicimos en el registro del Royal Albert Hall, a principios de los 90, cuando tocamos dos noches y fue filmado por cinco cámaras. El audio fue grabado de manera separada, lo cual nos dio 60 pistas de audio, que nos permite hacer lo que estamos haciendo actualmente. En otras palabras, si vienes a ver este show de Emerson, Lake and Palmer, los teclados de Keith Emerson, las baterías y la voz de Greg, su bajo y su guitarra acústica van a mezclarse entre lo de aquella noche con lo que el grupo toque en el escenario. Es algo verdaderamente único porque no se trata de hologramas, sino de los verdaderos dos tipos, que tristemente fallecieron, pero que están de vuelta tocando como en sus mejores, mejores tiempos. La edición de todo llevó entre ocho y 11 semanas y lo hicimos entre varias personas, trabajando de manera remota. Lo que tenemos aquí es verdaderamente lo mejor que se puede tener hoy en día en cuanto a tecnología.

—¿Ese registro en el Royal Albert Hall es inédito?

—El DVD del que vienen estas actuaciones fue lanzado originalmente en 1993, pero aquello se perdió porque el sello en el que salieron fue vendido a Universal justo cuando salía el material, y fue completamente dejado de lado. Sólo se vendieron unas 12.000 copias. Nos enojamos mucho en aquel momento por todo esto, pero ahora nos beneficia, porque no fueron muchos los que vieron estas excelentes imágenes de Keith y Greg actuando en el Royal Albert Hall. Así surgió y me parece un enfoque más honesto que un holograma. Aquí están ellos en su mejor momento, para un espectáculo de unas dos horas, con intervalo. Hacemos otras canciones con Paul y Simon, pero hay nueve canciones en las que Greg, Keith y yo aparecemos en pantalla.

Embed - Emerson, Lake & Palmer - Tarkus (Live At The Royal Albert Hall, London 1992) HD

Keith Emerson, el mejor tecladista del mundo

—Keith Emerson y Greg Lake se fueron muy pronto, y los dos en el mismo año. Te invito a resumir las virtudes de cada uno. ¿Cuáles eran las de Keith?

—Keith tal vez fuera el mejor músico con el que uno podría trabajar. Era un músico nato, comparable en cierto modo con lo que se puede sentir al pensar en un genio de la música. Estaba inmerso en la música como pocos, entendía lo que hacía y entendía lo que hacía un montón de otros pianistas. Siempre se vio a sí mismo como un pianista y cuando yo me sentaba a hablar con él de gente como Art Tatum, Errol Garner, Dave Brubeck, por nombrar a algunos, a muchos los admiraba. Todos eran grandes, grandes pianistas y él podía tocar lo que fuera de ellos en cualquier momento en el piano. Así que el vocabulario musical que tenía era realmente asombroso. En ese sentido, teníamos mucha sinergia entre ambos y en gran parte era por los discos que habíamos escuchado de jóvenes. Recuerdo perfectamente que nuestras colecciones de discos eran muy similares. Todos (en ELP) tocábamos con un nivel musical muy alto. Sería valorado de un modo completamente diferente hoy. Sin dudas, Keith fue el mejor teclista con el que he tocado.

Emerson, Lake and Palmer Una icónica imagen de Emerson, Lake and Palmer (ELP), el trío de rock progresivo integrado por Keith Emerson (teclados, a la izquierda), Greg Lake (voz, bajo y guitarras, en la escalera) y Carl Palmer (batería y percusión, en el centro).

Greg Lake, el autor de las grandes canciones

—¿Y en cuanto a Greg?

—Greg Lake aportó un elemento distinto a la banda. Escribía hermosas canciones acústicas y realmente ayudó a que la banda sonara en la radio gracias a algunos de sus éxitos. A la vez creo que también nos liberó de la etiqueta de ser solamente una banda de rock progresivo. Sus canciones no eran realmente de ese estilo. Su habilidad como compositor fue perfecta para la banda porque le dio el equilibrio justo. En apariencia, nuestra música era muy ecléctica, así que, desde nuestro punto de vista, necesitábamos explorar otro camino. Sus melodías de tres o cuatro acordes, que sin duda sabía componer, eran fantásticas. Nos dio Still You Turn Me On, From The Beginning, Footprints in the Snow, Lucky Man... Y muchas más. Esos fueron los temas que nos abrieron las puertas de la radio, y una vez que esos temas se hicieron populares, especialmente Lucky Man (que fue el primero) hubo un gran interés por saber qué más habría en ese álbum. Cantó y actuó increíblemente bien y cumplió con el rol de bajista en la banda, así que desde nuestro punto de vista, él cubrió las partes que nos faltaban.

—Emerson, Lake and Palmer marcaron a fuego una parte de la historia del rock y son pilares del llamado rock progresivo. ¿Qué recuerdos tienes de la primera reunión, del momento en que se convierten en un grupo y empiezan a componer?

—Cuando surgimos el rock progresivo era algo nuevo. Se inventó en Reino Unido o lo hicimos nacer y como se sabe era un género que exigía calidad en el sentido de hacer grandes canciones. Una gran canción es una gran canción, sea que la toques en una guitarra o con una banda completa o sólo en el piano. Y si empiezas a agregarle complejidad como hacíamos en Emerson, Lake and Palmer, sale algo diferente. La mezcla de estilos y arreglos nos hacía muy distintos a todo lo que sonaba en la radio en ese momento.

El mito de que Jimi Hendrix se iba a unir a ELP

—¿Qué hay de cierto en que Jimi Hendrix pudo haber sido parte de la banda, en un grupo tal vez llamado HELP?

—Eso no es cierto. Fue un mito que difundieron algunos periodistas con la ayuda de Greg Lake. Keith conocía a Jimi y habían tocado juntos un par de veces en un club de Londres cuando Jimi recién empezaba. Cuando nos formamos en 1970, todos habíamos estado en grupos importantes: Keith con The Nice, Greg con King Crimson y yo con The Crazy World of Arthur Brown y mi propia banda, Atomic Rooster. Era la época de los "supergrupos" con Blind Faith y Crosby, Stills, Nash & Young, así que tenía sentido que nos uniéramos con ese mismo enfoque. En cuanto a Jimi, su baterista, Mitch Mitchell, hizo una audición con Keith y Greg, pero no funcionó. Le comentó a Greg Lake que Jimi estaba en Londres y que debería verlos, o algo por el estilo, pero sólo fue una sugerencia. Nunca se concretó. Por algún lado, la prensa se enteró y lo sacó de contexto.

—¿Cuáles considerás que son los mejores momentos, el gran legado del grupo?

—Hubo muchísimos. Tocamos en la Isla de Wight semanas después de formar la banda; luego, tocamos para 400.000 personas cuando fuimos el número principal del California Jam en 1974. Hubo muchas giras con entradas agotadas, tocamos en estadios y recintos legendarios como el Carneggie Hall. Giramos con una orquesta y coro de 110 músicos en 1977, y lo grabamos ante 80.000 personas en el Estadio Olímpico de Montreal. En cuanto a los mejores álbumes, diría que los dos que más destacan para mí son Trilogy y Brain Salad Surgery. En esos álbumes, estábamos en nuestro mejor momento.

El legado de ELP

—Para terminar esta charla, si tuvieras que pensar en alguna banda nacida mucho después que ustedes, que hoy siga tocando, y que pueda ser considerada como heredera del legado de ELP, ¿cuál sería? O, más en general, ¿cuáles son las bandas o artistas que te gustan?

—Hay muchos artistas progresivos geniales que han tenido un gran éxito; Steven Wilson y Dream Theater son dos ejemplos que me vienen a la mente. Pero no veo a nadie que pueda continuar nuestro legado. ELP ha vuelto y está de gira, y yo estoy en el escenario tocando en vivo cada noche con Keith y Greg, quienes aparecen virtualmente a mi lado. No es una creación de IA, son ellos dos en su mejor momento musical. Así que, mientras el interés se mantenga, ELP seguirá adelante.

Los datos básicos del show Una noche con Emerson, Lake and Palmer

El show

Una noche con Emerson, Lake & Palmer

Domingo 24 de mayo

Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: por FullTicket.com, entre $ 80.500 y $ 138.000 o en la boletería del teatro.

Carl Palmer El baterista Carl Palmer recrea en vivo y con apoyo de grabaciones de 1992 un concierto de la banda de rock progresivo que integró: Emerson, Lake and Palmer.

Quién es Carl Palmer

El británico Carl Palmer (Birminghan, Inglaterra, 1950) es uno de los bateristas más importantes del rock progresivo.

Comenzó integrando la banda de rock psicodélico y protoprogresivo The Crazy World of Arthur Brown en 1967 y en 1969 se sumó a Atomic Rooster, otro grupo que navegaba por sonidos similares.

En 1970 se unió a Keith Emerson (ex The Nice) y Greg Lake (quien acababa de salir de King Crimson) para formar Emerson, Lake and Palmer (ELP), que fue considerado uno de los primeros "supergrupos", es decir, aquellas bandas integradas por músicos que provenían de otros grupos consagrados.

Tras la primera separación de ELP a fines de los 70, tras grabar el disco Love Beach, se sumaría a otro de los grandes supergrupos de los años 80, Asia (en el que estaban un ex King Crimson, y dos ex Yes). Eso le impidió sumarse a la primera reunión de Keith Emerson y Greg Lake, que a mediados de los 80 formaron una extraña encarnación de ELP con Cozy Powell en la batería (baterista con apellido empezado por P, para mantener las siglas).

Recién iniciados los 90, ELP se reunión con los miembros originales y grabaron dos discos, hasta que volvieron a seguir todos carreras por separado, aunque hubo reuniones ocasionales, especialmente para shows en vivo.