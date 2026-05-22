22 de mayo de 2026 - 13:12

Netflix confirmó el final de una de sus series más exitosas: estará ambientado en Grecia

La producción que giró por varios países europeos tendrá su última entrega, la sexta, que ya comenzó a rodarse.

Netflix confirmó el final de una de sus series más exitosas: la última temporada se grabará en Grecia

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

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Se trata de “Emily in Paris”, la ficción protagonizada por Lily Collins que desde su estreno se transformó en un éxito global gracias a su mezcla de romance, moda, viajes y escenarios europeos de ensueño.

La actriz anunció la noticia a través de un video publicado en las redes oficiales de Netflix.

Qué se sabe sobre el final de "Emily in Paris"

Según adelantó Collins, la sexta temporada será la encargada de cerrar definitivamente la historia de Emily Cooper. “Les traerá todo lo que aman de la serie y será el capítulo final de la aventura de Emily”, expresó la actriz.

Aunque Netflix todavía no reveló demasiados detalles sobre la trama, sí trascendió que gran parte de la nueva temporada transcurrirá entre Grecia y Mónaco, un cambio fuerte respecto a las clásicas postales parisinas que definieron la estética de la serie desde el comienzo.

Todo apunta a que la historia explorará una nueva etapa sentimental y laboral de Emily después de los acontecimientos de la quinta temporada.

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El viaje que cambió la serie "Emily in Paris"

En los últimos episodios estrenados, Emily dejó atrás parte de su vida en París para instalarse temporalmente en Roma como directora de Agence Grateau Rome.

Emily in Paris.

Allí inició una relación con Marcello, mientras Gabriel también tomó un rumbo distinto al aceptar trabajo como chef en un yate. Ahora, la nueva temporada profundizaría ese cambio de escenario con un viaje hacia las islas griegas.

Creada por Darren Star, el mismo detrás de "Sex and the City", la serie logró convertirse en una de las producciones más vistas de Netflix. La historia sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se muda inesperadamente a París para trabajar en una agencia de comunicación.

Emily en París

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