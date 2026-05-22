Netflix confirmó el final de una de sus series más exitosas: estará ambientado en Grecia

Después de años convertida en uno de los mayores fenómenos románticos , pero que se fue lavando con el paso de las temporadas, Netflix finalmente confirmó que una de sus series más populares llegará a su cierre definitivo. La producción ya comenzó el rodaje de su temporada final y tendrá parte de su historia ambientada en Grecia y Mónaco.

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Se trata de “Emily in Paris”, la ficción protagonizada por Lily Collins que desde su estreno se transformó en un éxito global gracias a su mezcla de romance, moda, viajes y escenarios europeos de ensueño.

Netflix confirmó el final de una de sus series más exitosas: la última temporada se grabará en Grecia

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La actriz anunció la noticia a través de un video publicado en las redes oficiales de Netflix.

Según adelantó Collins, la sexta temporada será la encargada de cerrar definitivamente la historia de Emily Cooper. “Les traerá todo lo que aman de la serie y será el capítulo final de la aventura de Emily”, expresó la actriz.

Aunque Netflix todavía no reveló demasiados detalles sobre la trama, sí trascendió que gran parte de la nueva temporada transcurrirá entre Grecia y Mónaco, un cambio fuerte respecto a las clásicas postales parisinas que definieron la estética de la serie desde el comienzo.

Todo apunta a que la historia explorará una nueva etapa sentimental y laboral de Emily después de los acontecimientos de la quinta temporada.

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El viaje que cambió la serie "Emily in Paris"

En los últimos episodios estrenados, Emily dejó atrás parte de su vida en París para instalarse temporalmente en Roma como directora de Agence Grateau Rome.

Emily in Paris.

Allí inició una relación con Marcello, mientras Gabriel también tomó un rumbo distinto al aceptar trabajo como chef en un yate. Ahora, la nueva temporada profundizaría ese cambio de escenario con un viaje hacia las islas griegas.

Creada por Darren Star, el mismo detrás de "Sex and the City", la serie logró convertirse en una de las producciones más vistas de Netflix. La historia sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se muda inesperadamente a París para trabajar en una agencia de comunicación.