La nueve serie coreana de Netflix tiene 5 millones de vistas en 10 días, capítulos intensos y fans completamente atrapados

Una nueva ficción coreana logró convertirse en uno de los fenómenos más vistos de Netflix . A solo diez días de su estreno, la serie de 14 capítulos acumula 5 millones de visualizaciones y lidera el ranking de producciones de habla no inglesa.

La emotiva miniserie asiática de 8 capítulos que conquista Netflix con una historia tan dura como hermosa

Abandona Netflix: quedan los últimos días para ver un clásico y popular animé

”Mi némesis con aires de realeza” es una miniserie coreana protagonizada por Lim Ji-yeon que mezcla fantasía, romance y comedia. La producción llegó al puesto número uno en más de 20 países.

La historia sigue a Shin Seo-ri, una actriz de perfil bajo cuya vida cambia por completo cuando el espíritu de Kang Dan-sim —una villana de la era Joseon condenada a morir envenenada— toma posesión de su cuerpo .

"Mi némesis con aires de realeza" el más reciente estreno de Netflix.

"Mi némesis con aires de realeza" el más reciente estreno de Netflix.

Después de despertar 300 años más tarde en la Corea del Sur actual, Dan-sim deberá adaptarse a un mundo totalmente distinto mientras se cruza constantemente con Cha Se-gye , el heredero de un poderoso conglomerado empresarial que entiende el matrimonio como una estrategia corporativa.

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La serie combina elementos históricos, situaciones absurdas, romance y choques culturales entre pasado y presente, una fórmula que rápidamente llamó la atención del público internacional.

El regreso de Lim Ji-yeon tras "La gloria"

La protagonista Lim Ji-yeon, reconocida mundialmente por interpretar a la villana Park Yeon-jin en "La gloria", vuelve a Netflix con un papel completamente diferente.

“Tenía muchas ganas de hacer algo brillante, burbujeante y genuinamente divertido”, aseguró durante una conferencia en Seúl.

Cuántos capítulos tiene "Mi nemésis con aires de realeza" y cuándo se estrenan en Netflix

“Mi némesis con aires de realeza” tendrá un total de 14 episodios.

Los capítulos se estrenan todos los viernes y sábados en Corea del Sur a través de SBS y luego llegan a Netflix con subtítulos para el público internacional. El cierre de temporada está previsto para el 20 de junio.