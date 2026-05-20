20 de mayo de 2026 - 12:51

La nueve serie coreana de Netflix tiene 5 millones de vistas en 10 días, capítulos intensos y fans completamente atrapados

La historia sigue a los protagonistas en un viaje entre pasado y futuro: amor, acción y cultura oriental en su máxima expresión.

A diez días de su estreno acumuló más de 5 millones de visualizaciones: la miniserie coreana que arrasa en Netflix &nbsp;

A diez días de su estreno acumuló más de 5 millones de visualizaciones: la miniserie coreana que arrasa en Netflix

 

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

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”Mi némesis con aires de realeza” es una miniserie coreana protagonizada por Lim Ji-yeon que mezcla fantasía, romance y comedia. La producción llegó al puesto número uno en más de 20 países.

"Mi némesis con aires de realeza" el más reciente estreno de Netflix.

"Mi némesis con aires de realeza" el más reciente estreno de Netflix.

De qué trata "Mi némesis con aires de realeza" en Netflix

La historia sigue a Shin Seo-ri, una actriz de perfil bajo cuya vida cambia por completo cuando el espíritu de Kang Dan-sim —una villana de la era Joseon condenada a morir envenenada— toma posesión de su cuerpo.

Después de despertar 300 años más tarde en la Corea del Sur actual, Dan-sim deberá adaptarse a un mundo totalmente distinto mientras se cruza constantemente con Cha Se-gye, el heredero de un poderoso conglomerado empresarial que entiende el matrimonio como una estrategia corporativa.

Embed - Mi némesis con aires de realeza | CLIP OFICIAL | Netflix

La serie combina elementos históricos, situaciones absurdas, romance y choques culturales entre pasado y presente, una fórmula que rápidamente llamó la atención del público internacional.

El regreso de Lim Ji-yeon tras "La gloria"

La protagonista Lim Ji-yeon, reconocida mundialmente por interpretar a la villana Park Yeon-jin en "La gloria", vuelve a Netflix con un papel completamente diferente.

“Tenía muchas ganas de hacer algo brillante, burbujeante y genuinamente divertido”, aseguró durante una conferencia en Seúl.

Cuántos capítulos tiene "Mi nemésis con aires de realeza" y cuándo se estrenan en Netflix

“Mi némesis con aires de realeza” tendrá un total de 14 episodios.

Los capítulos se estrenan todos los viernes y sábados en Corea del Sur a través de SBS y luego llegan a Netflix con subtítulos para el público internacional. El cierre de temporada está previsto para el 20 de junio.

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