La nueve serie coreana de Netflix tiene 5 millones de vistas en 10 días, capítulos intensos y fans completamente atrapados

Una nueva ficción coreana logró convertirse en uno de los fenómenos más vistos de Netflix. A solo diez días de su estreno, la serie de 14 capítulos acumula 5 millones de visualizaciones y lidera el ranking de producciones de habla no inglesa.
La historia sigue a los protagonistas en un viaje entre pasado y futuro: amor, acción y cultura oriental en su máxima expresión.
Una nueva ficción coreana logró convertirse en uno de los fenómenos más vistos de Netflix. A solo diez días de su estreno, la serie de 14 capítulos acumula 5 millones de visualizaciones y lidera el ranking de producciones de habla no inglesa.
”Mi némesis con aires de realeza” es una miniserie coreana protagonizada por Lim Ji-yeon que mezcla fantasía, romance y comedia. La producción llegó al puesto número uno en más de 20 países.
La historia sigue a Shin Seo-ri, una actriz de perfil bajo cuya vida cambia por completo cuando el espíritu de Kang Dan-sim —una villana de la era Joseon condenada a morir envenenada— toma posesión de su cuerpo.
Después de despertar 300 años más tarde en la Corea del Sur actual, Dan-sim deberá adaptarse a un mundo totalmente distinto mientras se cruza constantemente con Cha Se-gye, el heredero de un poderoso conglomerado empresarial que entiende el matrimonio como una estrategia corporativa.
La serie combina elementos históricos, situaciones absurdas, romance y choques culturales entre pasado y presente, una fórmula que rápidamente llamó la atención del público internacional.
La protagonista Lim Ji-yeon, reconocida mundialmente por interpretar a la villana Park Yeon-jin en "La gloria", vuelve a Netflix con un papel completamente diferente.
“Tenía muchas ganas de hacer algo brillante, burbujeante y genuinamente divertido”, aseguró durante una conferencia en Seúl.
“Mi némesis con aires de realeza” tendrá un total de 14 episodios.
Los capítulos se estrenan todos los viernes y sábados en Corea del Sur a través de SBS y luego llegan a Netflix con subtítulos para el público internacional. El cierre de temporada está previsto para el 20 de junio.