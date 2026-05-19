19 de mayo de 2026 - 10:35

La nueva película con Sophie Thatcher en Netflix recuerda a "Black Mirror" y ya obsesiona a los fans del terror

Este thriller futurista sigue a una pareja en una escapada romántica. Sin embargo, algo no cuadra y uno de los dos no es humano.

El thriller con Sophie Thatcher que llegó a Netflix.&nbsp;

El thriller con Sophie Thatcher que llegó a Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix sumó a su catálogo una de las películas de terror que se estrenó el año pasado en cines. Se trata de un thriller protagonizado por Sophie Thatcher, de "Yellowjackets", y Jack Quaid, de "The Boys", que combina ciencia ficción, suspenso, humor ácido y giros inesperados.

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“La acompañante” (Companion) está dirigida por Drew Hancock. Lo que comienza como una aparente escapada romántica entre parejas, pero rápidamente se transforma en algo mucho más oscuro, incómodo y retorcido.

"La acompañante" el thriller con Sophie Thatcher y Jack Quaid que llegó a Netflix.

"La acompañante" el thriller con Sophie Thatcher y Jack Quaid que llegó a Netflix.

De qué trata "La acompañante" en Netflix

La película sigue a Iris, interpretada por Thatcher, una joven aparentemente perfecta que viaja con su novio Josh, hecho por Quaid, a una casa en medio de la nada para compartir unos días junto a otros amigos.

Sin embargo, desde el inicio queda claro que algo no encaja del todo. La relación entre ambos resulta extraña y la tensión empieza a crecer tras cada escena. Poco a poco, el film revela su gran giro, Iris en realidad es un robot diseñado para obedecer y satisfacer a Josh, quien controla sus acciones a través de una aplicación en su teléfono.

Embed - La acompañante | Teaser Tráiler Oficial

El problema comienza cuando, tras un hecho sangriento y perturbador, Iris descubre que toda su vida fue una mentira y empieza a cuestionar quién es realmente.

A partir de ahí, "La acompañante" se convierte en una montaña rusa de persecuciones, violencia, humor ácido y situaciones cada vez más extremas.

Sophie Thatcher se roba toda la película

Gran parte del impacto del film recae sobre Sophie, actriz que ya había llamado la atención por trabajos como “Yellowjackets” y “Heretic”. En "La acompañante", construye un personaje que pasa de parecer vulnerable y contenida a convertirse en el verdadero corazón de la historia.

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Junto a Thatcher, también se destacan Megan Suri, Rupert Friend, Harvey Guillén y Lukas Gage.

Una mezcla entre Black Mirror y thriller psicológico

La propuesta de Drew Hancock toma elementos de producciones como “Black Mirror”, “The Twilight Zone” e incluso clásicos del cine de venganza, pero logra mantener identidad propia gracias a su ritmo acelerado, sus giros constantes y su humor incómodo.

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