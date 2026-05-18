Con 5 episodios cortos en Netflix: la desopilante serie del creador de Black Mirror para ver de un tirón

Aunque los expertos responden con hechos históricos, las entrevistas del falso documental son reales y capturan la confusión ante preguntas sobre vacas y mummies.

Charlie Brooker estrenó en Netflix La Tierra según Philomena Cunk el 31 de enero de 2023. La producción, compuesta por cinco episodios de menos de media hora, trasladó el ingenio del creador de Black Mirror hacia el falso documental histórico. Diane Morgan encarnó a una reportera que recorrió el mundo cuestionando a arqueólogos y teólogos.

La serie se emitió primero en BBC Two antes de su llegada global a la plataforma de streaming. A lo largo del relato, Philomena Cunk abordó el desarrollo de la agricultura, el surgimiento del cristianismo y las guerras mundiales desde una perspectiva definida por la crítica como brutal y desternillante. El personaje viajó por diversos puntos del mapa para preguntar a historiadores si alguna vez una momia había montado en bicicleta.

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Las entrevistas no estuvieron guionizadas y eso lo cambia todo Netflix confirmó que las entrevistas que aparecen en la obra fueron reales y no estuvieron guionizadas para los expertos convocados. Los académicos intentaron mantener una conversación basada en hechos científicos mientras Cunk interrumpía con dudas sobre si la Mona Lisa sostenía un globo entre las rodillas. Este contraste entre la seriedad institucional y el sinsentido satírico generó una aprobación del 100% en Rotten Tomatoes.

Diane Morgan consolidó su rol tras trabajar con Charlie Brooker en las producciones A la mierda el 2020 y A la mierda el 2021. En este falso documental, su interpretación repasó la trayectoria de la humanidad bajo una lógica absurda. La narración incluyó aclaraciones irónicas sobre la prehistoria, subrayando el dato de que los humanos nunca estuvieron realmente en guerra con las vacas, a pesar de lo que sugería la presentadora.