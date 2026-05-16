Las latas de atún no las tires, son un tesoro para tu casa: cómo las podes reutilizar sin de gastar más

Después de consumir una lata de atún, muchas personas optan por descartarla automáticamente. Sin embargo, esos pequeños recipientes metálicos son un tesoro que pueden reutilizarse de distintas maneras dentro de casa y transformarse en objetos prácticos, decorativos y funcionales. Con algo de limpieza y creatividad, es posible darles una segunda vida útil y reducir residuos al mismo tiempo.

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Reutilizar latas de atún en una nueva idea para el hogar

Reutilizar latas de atún en una nueva idea para el hogar

Uno de los usos más populares consiste en reutilizarlas como pequeñas macetas para suculentas , cactus o plantas de tamaño reducido. Gracias a su formato compacto, resultan ideales para decorar escritorios, balcones, cocinas o estanterías.

Muchas personas las personalizan con pintura, tela, cuerda de yute o papeles decorativos para darles un estilo moderno o rústico .

Especialistas en jardinería recomiendan realizar pequeños agujeros en la base para permitir el drenaje del agua y evitar que las raíces acumulen humedad.

Ni portavelas ni macetita dos formas de aprovechar las latas de atún, un tesoro que tenés en casa (2)

Una opción práctica para organizar objetos pequeños

Las latas también pueden funcionar como organizadores para distintos espacios de la casa. Su tamaño y resistencia permiten utilizarlas para guardar:

- Lápices y biromes

- Clips y elementos de oficina

- Brochas de maquillaje

- Especias

- Cubiertos pequeños

- Utensilios de cocina

Además de ser fáciles de limpiar, pueden acomodarse dentro de cajones o sobre escritorios sin ocupar demasiado espacio.

Ni portavelas ni macetita dos formas de aprovechar las latas de atún, un tesoro que tenés en casa (1)

Cómo transformarlas en portavelas decorativos

Otra alternativa muy utilizada consiste en convertirlas en portavelas caseros. Algunas personas colocan directamente velas pequeñas dentro del recipiente, mientras que otras aprovechan restos de cera reciclada para fabricar velas aromáticas artesanales.

También es habitual decorar el exterior con perforaciones metálicas, pintura o papel para generar efectos de luz y sombras cuando la vela está encendida.

Por su resistencia al calor, suelen utilizarse en patios, balcones y mesas exteriores.

Reciclaje Un truco de reciclaje convierte latas de atún en soluciones útiles para el hogar.

Qué tener en cuenta antes de reutilizarlas

Antes de darles un nuevo uso, especialistas recomiendan limpiar cuidadosamente las latas para eliminar restos de aceite y olor.

Además, aconsejan revisar los bordes metálicos para evitar filos cortantes. En algunos casos, puede ser útil lijarlos suavemente o cubrirlos con cinta decorativa para mejorar la seguridad durante su manipulación.