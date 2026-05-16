No tires el azúcar que no usas en casa, es un tesoro: por qué recomiendan ponerla en un tupper

Los tuppers son indispensables en cualquier cocina para guardar comida, conservar sobras o transportar alimentos, pero con el uso frecuente suelen acumular grasa, manchas y olores difíciles de eliminar. Frente a eso, comenzó a viralizarse un truco casero que utiliza azúcar para facilitar la limpieza y recuperar los recipientes.
El problema aparece especialmente después de almacenar comidas con salsa, tomate, aceite o condimentos intensos, que terminan impregnando el plástico incluso tras varios lavados. Por qué los tuppers conservan olor y manchas. El plástico de muchos recipientes absorbe residuos grasos y pigmentos de ciertos alimentos. Con el tiempo, eso provoca manchas amarillentas y olores persistentes que no desaparecen fácilmente con agua y detergente.
Cómo funciona el truco del azúcar
El método consiste en combinar azúcar, detergente, hielo y agua dentro del tupper para generar una limpieza más profunda sin necesidad de productos abrasivos agresivos.
La mezcla funciona porque:
- El azúcar actúa como abrasivo suave y ayuda a desprender restos adheridos.
- El detergente elimina la grasa acumulada.
- El hielo genera fricción dentro del recipiente y potencia el efecto de limpieza.
Aunque no reemplaza un lavado tradicional, puede facilitar mucho la eliminación de suciedad difícil y malos olores.
Paso a paso para limpiar un tupper con azúcar
Retirar los restos de comida
Antes de comenzar, conviene eliminar toda la comida sobrante. Si hay exceso de salsa o aceite, se recomienda pasarlo con una servilleta de papel.
Agregar azúcar y detergente
Colocar una cucharada de azúcar dentro del recipiente junto con unas gotas de detergente para platos.
Incorporar hielo y agua
Añadir algunos cubos de hielo y una pequeña cantidad de agua. No hace falta llenar el recipiente por completo.
Agitar con fuerza
Cerrar bien el tupper y agitar durante varios segundos para que la mezcla recorra todas las superficies internas.
Dejar actuar y lavar
Después de unos minutos, vaciar el contenido y realizar un lavado normal con esponja y agua limpia.
Quitar la grasa de los tupper.
Un método simple para reutilizar recipientes
El truco ganó popularidad porque utiliza ingredientes comunes que casi siempre están disponibles en casa y evita recurrir a limpiadores fuertes.