No tires el azúcar que no usas en casa, es un tesoro: por qué recomiendan ponerla en un tupper

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Los tuppers son indispensables en cualquier cocina para guardar comida, conservar sobras o transportar alimentos, pero con el uso frecuente suelen acumular grasa, manchas y olores difíciles de eliminar. Frente a eso, comenzó a viralizarse un truco casero que utiliza azúcar para facilitar la limpieza y recuperar los recipientes.

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El problema aparece especialmente después de almacenar comidas con salsa, tomate, aceite o condimentos intensos, que terminan impregnando el plástico incluso tras varios lavados. Por qué los tuppers conservan olor y manchas. El plástico de muchos recipientes absorbe residuos grasos y pigmentos de ciertos alimentos . Con el tiempo, eso provoca manchas amarillentas y olores persistentes que no desaparecen fácilmente con agua y detergente.

El método consiste en combinar azúcar, detergente, hielo y agua dentro del tupper para generar una limpieza más profunda sin necesidad de productos abrasivos agresivos.

La mezcla funciona porque:

- El azúcar actúa como abrasivo suave y ayuda a desprender restos adheridos.

- El detergente elimina la grasa acumulada.

- El hielo genera fricción dentro del recipiente y potencia el efecto de limpieza.

Aunque no reemplaza un lavado tradicional, puede facilitar mucho la eliminación de suciedad difícil y malos olores.

Paso a paso para limpiar un tupper con azúcar

Retirar los restos de comida

Antes de comenzar, conviene eliminar toda la comida sobrante. Si hay exceso de salsa o aceite, se recomienda pasarlo con una servilleta de papel.

Agregar azúcar y detergente

Colocar una cucharada de azúcar dentro del recipiente junto con unas gotas de detergente para platos.

Incorporar hielo y agua

Añadir algunos cubos de hielo y una pequeña cantidad de agua. No hace falta llenar el recipiente por completo.

Agitar con fuerza

Cerrar bien el tupper y agitar durante varios segundos para que la mezcla recorra todas las superficies internas.

Dejar actuar y lavar

Después de unos minutos, vaciar el contenido y realizar un lavado normal con esponja y agua limpia.

Quitar la grasa de los tupper.

Un método simple para reutilizar recipientes

El truco ganó popularidad porque utiliza ingredientes comunes que casi siempre están disponibles en casa y evita recurrir a limpiadores fuertes.