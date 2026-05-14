14 de mayo de 2026 - 20:15

Los cordones viejos que tenés en casa, son un tesoro: las 5 ideas útiles que le dan valor

Reciclaje. Los cordones acumulados pueden convertirse en una solución práctica para toda la casa con simples ideas para reciclarlos.

Utilizar cordones de distintos colores o texturas aporta un estilo más original y artesanal a las distintas opciones de casa.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Los cordones poco a poco se van acumulando en cajones, mezclados entre herramientas o incluso directamente en la basura. Sin embargo, todavía pueden tener una valiosa y cómoda utilidad dentro de casa y transformarse en opciones inesperadas para resolver tareas cotidianas.

Por Lucas Vasquez
Gracias a su resistencia, flexibilidad y tamaño, estos elementos permiten crear soluciones simples para organizar objetos, decorar ambientes e incluso ayudar en trabajos del jardín. Lo mejor es que no hace falta gastar dinero ni contar con materiales especiales para darles una segunda vida.

Con un poco de creatividad, algo que parecía inútil puede volver a tener valor.

Cuáles son las ideas más prácticas para reutilizar cordones viejos dentro de casa

  1. Uno de los usos más útiles aparece a la hora de ordenar objetos pequeños que suelen perderse fácilmente. Los cordones funcionan perfectamente para unir llaves, tarjetas, herramientas livianas o accesorios que normalmente quedan dispersos en bolsos y cajones. Incluso pueden transformarse en llaveros improvisados para viajes o actividades al aire libre.
  2. Otra opción muy práctica consiste en utilizarlos para medir superficies o elementos irregulares. Cuando un objeto tiene curvas o formas difíciles de calcular con una regla tradicional, el cordón puede rodearlo fácilmente. Luego solo hace falta estirarlo sobre una cinta métrica para conocer la medida exacta.
  3. En el jardín también ofrecen varias ventajas. Los cordones viejos sirven para sujetar plantas delicadas, guiar enredaderas o mantener rectos algunos tallos mientras crecen. Como suelen ser resistentes y flexibles, ayudan a sostener las plantas sin dañarlas ni cortar los tallos más sensibles.
  4. Además, quienes disfrutan de envolver regalos pueden aprovecharlos para reemplazar las cintas tradicionales.
Esta idea permite reciclar materiales que normalmente quedarían olvidados.

También pueden utilizarse para decorar ambientes y organizar espacios

  • Entre las ideas más decorativas aparece la posibilidad de convertirlos en sujetacortinas. Los cordones coloridos o con diseños llamativos ayudan a darle un detalle diferente a salas, dormitorios o livings sin necesidad de comprar accesorios nuevos.

Simplemente hay que rodear la cortina y realizar un nudo suave o un pequeño lazo para mantenerla abierta durante el día. Este truco funciona especialmente bien en ambientes informales, juveniles o con decoración reciclada.

  • Otra ventaja importante es que los cordones ocupan poco espacio y pueden guardarse fácilmente para futuras reparaciones o proyectos caseros. Tener algunos disponibles en casa puede resultar útil en situaciones inesperadas donde hace falta atar, sostener o sujetar objetos rápidamente.

Incluso los modelos más desgastados todavía pueden aprovecharse para tareas simples del jardín, organización del hogar o manualidades infantiles.

Antes de tirar cordones viejos, conviene pensar en todas las posibilidades que ofrecen dentro de casa. Desde organizar objetos hasta decorar ambientes o ayudar en tareas de jardinería.

