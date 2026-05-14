Los cordones viejos que tenés en casa, son un tesoro: las 5 ideas útiles que le dan valor

Los cordones poco a poco se van acumulando en cajones, mezclados entre herramientas o incluso directamente en la basura. Sin embargo, todavía pueden tener una valiosa y cómoda utilidad dentro de casa y transformarse en opciones inesperadas para resolver tareas cotidianas.
Gracias a su resistencia, flexibilidad y tamaño, estos elementos permiten crear soluciones simples para organizar objetos, decorar ambientes e incluso ayudar en trabajos del jardín. Lo mejor es que no hace falta gastar dinero ni contar con materiales especiales para darles una segunda vida.
También pueden utilizarse para decorar ambientes y organizar espacios
- Entre las ideas más decorativas aparece la posibilidad de convertirlos en sujetacortinas. Los cordones coloridos o con diseños llamativos ayudan a darle un detalle diferente a salas, dormitorios o livings sin necesidad de comprar accesorios nuevos.
Simplemente hay que rodear la cortina y realizar un nudo suave o un pequeño lazo para mantenerla abierta durante el día. Este truco funciona especialmente bien en ambientes informales, juveniles o con decoración reciclada.
- Otra ventaja importante es que los cordones ocupan poco espacio y pueden guardarse fácilmente para futuras reparaciones o proyectos caseros. Tener algunos disponibles en casa puede resultar útil en situaciones inesperadas donde hace falta atar, sostener o sujetar objetos rápidamente.
Incluso los modelos más desgastados todavía pueden aprovecharse para tareas simples del jardín, organización del hogar o manualidades infantiles.
Antes de tirar cordones viejos, conviene pensar en todas las posibilidades que ofrecen dentro de casa. Desde organizar objetos hasta decorar ambientes o ayudar en tareas de jardinería.