No tires las mandarinas si tienen hongos, son un tesoro en casa: la clave para combatir insectos

Las hormigas suelen convertirse en uno de los problemas más frecuentes en jardines, patios y sectores húmedos de la casa . Frente al uso extendido de insecticidas químicos, comenzó a difundirse un método casero que reutiliza una mandarina con moho para intentar alterar el entorno de los hormigueros sin necesidad de eliminar directamente a los insectos.

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El recurso ganó popularidad por su bajo costo y por utilizar restos orgánicos que normalmente terminarían en la basura . Además, se presenta como una alternativa menos agresiva para el ambiente y para mascotas o niños que puedan estar en contacto con las zonas tratadas.

El método parte de un comportamiento característico de algunas especies de hormigas , especialmente las cortadoras de hojas. Estos insectos no consumen directamente los restos vegetales que transportan, sino que los utilizan para cultivar hongos dentro del hormiguero, que luego forman parte de su alimentación .

La idea consiste en introducir un hongo diferente dentro de ese ecosistema para alterar el equilibrio interno del hormiguero. En este caso, el protagonista es el penicillium, un hongo frecuente en frutas cítricas en descomposición.

Este tipo de hongo funciona como antagonista de otros microorganismos, lo que significa que puede competir por espacio y nutrientes o interferir en el desarrollo de otros hongos utilizados por las hormigas.

Mandarinas moho

Cómo preparar la mezcla con mandarina y agua

- La preparación es simple y requiere pocos elementos. El primer paso consiste en colocar una mandarina con moho dentro de un recipiente con agua.

- Luego, se recomienda dejar la fruta en remojo entre 24 y 48 horas para permitir que las esporas y hongos presentes en la superficie se dispersen en el líquido.

- Una vez transcurrido ese tiempo, la preparación debe colarse para retirar los restos sólidos y conservar únicamente el líquido.

- Ese extracto será el que se utilizará posteriormente sobre las zonas donde aparecen las hormigas.

hormigas negras WEB

Cómo se aplica en el jardín o dentro de la casa

El líquido puede verterse directamente sobre los hormigueros o rociarse en los caminos por donde circulan las hormigas. El objetivo no es intoxicar a los insectos, sino modificar el ambiente donde desarrollan su cultivo de hongos.

En jardines y macetas, muchas personas lo aplican cerca de entradas de hormigueros o alrededor de plantas afectadas por la actividad de las colonias.

Qué resultados puede tener este método natural

La efectividad del truco puede variar según el tipo de hormiga, la humedad del suelo y el tamaño del hormiguero. Algunas especies podrían abandonar el área tratada si el entorno deja de ser favorable para el desarrollo de sus hongos internos.

Sin embargo, no existe garantía de que funcione en todos los casos ni de que elimine completamente el problema. Por eso, suele considerarse una herramienta complementaria dentro del control natural de plagas domésticas.