Cómo hacer la receta del arroz a la cubana que sirve para sacarte de apuros en poco tiempo

El arroz a la cubana no solo puede salvarte aquellos días en los que el tiempo no te sobra para cocinar, sino que, además, vas a poder incursionar en la gastronomía jugando con los ingredientes hasta dar con el punto exacto.
Este es un plato súper fácil de preparar que permite jugar con los ingredientes para lograr sabores nuevos.
El arroz a la cubana no solo puede salvarte aquellos días en los que el tiempo no te sobra para cocinar, sino que, además, vas a poder incursionar en la gastronomía jugando con los ingredientes hasta dar con el punto exacto.
El truco de esta receta es hacerla con arroz precocinado, salsa de tomate de bote y un huevo frito o a la plancha si lo querés con menos grasa.