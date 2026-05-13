13 de mayo de 2026 - 11:15

Cómo hacer la receta del arroz a la cubana que sirve para sacarte de apuros en poco tiempo

Este es un plato súper fácil de preparar que permite jugar con los ingredientes para lograr sabores nuevos.

Esta receta internacional es rendidora y se hace en muy pocos minutos.

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Recetas
Esta receta internacional es rendidora y se hace en muy pocos minutos.

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Ingredientes

  • 250 g arroz redondo.
  • 3 huevos (uno por comensal).
  • 3 bananas (uno por comensal).
  • 40 g mantequilla o margarina sin sal.
  • 1 cucharadita aceite de oliva virgen extra.
  • Sal.
  • Agua.
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Esta receta internacional es rendidora y se hace en muy pocos minutos.

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Paso a paso para hacer este arroz

  1. Lavamos el arroz bajo y lo vertemos dentro de un cazuela. La llenamos con abundante agua para que el arroz se cocine bien y un poquito de sal.
  2. Poner a fuego medio hasta que esté en su punto.
  3. Cuando el arroz esté en su punto, retiramos del fuego y escurrimos.
  4. Pelar las bananas y los cortamos por la mitad a lo largo.
  5. Calentar mantequilla o margarina en una sartén a fuego medio. Una vez que la mantequilla o margarina esté derretida, añadimos las bananas y las doramos por ambos lados. Retiramos de la sartén y dejamos escurrir sobre papel absorbente.
  6. En la misma sartén que hemos dorado las bananas, vamos a freír los huevos. Añadimos un poquito de sal a cada huevo. Incorporamos una cucharadita de aceite de oliva y freímos los huevos hasta que estén en su punto (la yema debe quedar líquida). Una vez están listos, los retiramos de la sartén y reservamos.
  7. Repartimos el arroz en moldes apretando ligeramente con la cuchara para que tome forma y servimos junto a las bananas y al huevo frito.

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