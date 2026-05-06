6 de mayo de 2026 - 17:30

Los chefs coinciden: el arroz no se debe hacer con agua, deberías cambiarlo por estos ingredientes

El arroz es uno de los alimentos más versátiles en cualquier cocina, por lo que conocer la mejor forma de cocinarlo es esencial.

arroz chef receta
Por Redacción Por Las Redes

La cocina se construye a partir de ingredientes disponibles, técnicas transmitidas y decisiones que responden a una lógica concreta de alimentación. El arroz ocupa un lugar central en la cocina por su versatilidad, su capacidad de absorber sabores y su presencia constante en distintas tradiciones gastronómicas, por lo que conocer la forma ideal de cocinarlo es esencial.

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Cocineros y familias organizan sus recetas según lo que tienen a mano, cómo lo transforman y en qué momento lo consumen. Este proceso se desarrolla desde hace siglos y continúa vigente en la actualidad en distintos contextos.

Lejos de limitarse a la creatividad o a la sofisticación, la buena cocina se apoya en el conocimiento del producto y en la capacidad de aprovecharlo al máximo. La combinación de sabores, la elección de cocciones y el uso eficiente de cada ingrediente definen el resultado final.

El valor del aprovechamiento en la cocina

Una de las bases más firmes de la gastronomía es el aprovechamiento. Muchos de los platos más representativos nacieron como respuesta a la escasez o a la necesidad de reutilizar preparaciones anteriores. Lejos de ser una limitación, esta lógica dio lugar a recetas con identidad propia, donde cada componente cumple una función específica.

arroz primavera
Esta receta logra un plato completo, ideal para cualquier día de la semana sin perder el toque saludable que todos buscan.

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El uso de caldos concentrados, restos de carnes, legumbres cocidas o vegetales disponibles permite construir platos completos sin desperdiciar recursos. Esta práctica no solo optimiza ingredientes, sino que también intensifica los sabores. Cuando un caldo concentra grasa, colágeno y tiempo de cocción, se convierte en una base capaz de transformar un plato simple en una preparación profunda.

Un caso concreto: el arroz al horno como síntesis

Dentro de esa lógica aparece el arroz al horno, una preparación que resume los principios fundamentales de la cocina. Se trata de un plato construido a partir de sobras, donde intervienen legumbres, carnes y un caldo previamente elaborado. La técnica es directa: primero se cocinan los ingredientes por separado, luego se combinan con el arroz y finalmente se llevan al horno.

Ingredientes

- 1 papa mediana

- 150 g de calabaza

- 1 cabeza de ajo

- 150 g de tomate triturado

- 2 tomates

- Carne: muslo de pollo, costilla de cerdo y 1 morcilla

- 200 g de garbanzos cocidos

- 500 g de arroz

- 1,8 litros de caldo de cocido

- Azafrán, pimentón, sal y aceite de oliva al gusto

arroz primavera
Esta receta logra un plato completo, ideal para cualquier día de la semana sin perder el toque saludable que todos buscan.

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Preparación paso a paso

Paso 1: Hornear la papa hasta que esté tierna.

Paso 2: Dorar la carne junto con las verduras.

Paso 3: Cocinar el tomate con azafrán y pimentón. Incorporar el arroz y los garbanzos.

Paso 4: Pasar todos los ingredientes a una fuente apta para horno. Ajustar la sal antes de la cocción final.

Paso 5: Hornear a 220 °C hasta que el caldo se absorba por completo. El tiempo varía entre 20 y 30 minutos según el hervor inicial.

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