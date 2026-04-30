La receta perfecta para el Día del Trabajador: guiso de lentejas rápido, fácil y saludable

Cuando llega el frío, hay recetas que vuelven a ocupar un lugar central en la cocina. El guiso de lentejas es una de ellas. No solo por su sabor, sino porque combina practicidad, valor nutricional y la posibilidad de cocinar en cantidad sin complicaciones. Esta receta aporta nutrientes saludables.
En fechas como el Día del Trabajador, siempre se busca una comida casera que reúna a la familia y amigos, esta preparación se destaca por ser simple y abundante. Además, con algunos atajos en la cocina, puede resolverse en menos tiempo del estimado.
Por qué el guiso de lentejas sigue siendo un clásico infalible
Las lentejas son una base ideal para platos completos. Aportan proteínas de origen vegetal, hierro, fibra y carbohidratos de absorción lenta, lo que ayuda a mantener la energía durante varias horas.
Este perfil nutricional es una alternativa saludable y accesible. A su vez, su capacidad de absorber sabores permite combinarlas con distintos ingredientes sin perder protagonismo.
Otra ventaja es su versatilidad en la preparación
Usar lentejas previamente remojadas o ya cocidas reduce significativamente los tiempos de cocción, haciendo posible tener un plato listo en alrededor de 30 a 35 minutos.
receta de lentejas
Ideal para compartir, guardar y disfrutar más de una vez.
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Ingredientes y paso a paso para una versión rápida y casera
Ingredientes:
- 2 tazas de lentejas cocidas o previamente remojadas.
- 1 cebolla.
- 1 zanahoria.
- 1 papa mediana.
- 1/2 morrón.
- 2 dientes de ajo.
- 1 tomate picado o 1/2 taza de puré de tomate.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 750 ml de caldo o agua caliente.
- Sal y pimienta a gusto.
- Pimentón y laurel (opcional).
Paso a paso
- Comenzá picando la cebolla, el ajo y el morrón. Cortá la zanahoria y la papa en cubos pequeños para que se cocinen de manera uniforme.
- En una olla grande, calentá el aceite y rehogá estos ingredientes durante unos minutos hasta que estén fragantes. Luego, incorporá la zanahoria, la papa y el tomate, y cociná brevemente para integrar los sabores.
- Sumá las lentejas y mezclá bien. Agregá el caldo caliente junto con los condimentos elegidos. Si querés un sabor más profundo, podés incorporar una hoja de laurel.
- Dejá cocinar a fuego medio entre 20 y 25 minutos, revolviendo ocasionalmente. Cuando las verduras estén tiernas y el guiso tenga una consistencia más espesa, estará listo para servir.
El guiso de lentejas es una opción que combina tradición y al mismo tiempo nutrición. En fechas especiales o días fríos, es una alternativa accesible que rinde y reconforta.