30 de abril de 2026 - 21:05

La receta perfecta para el Día del Trabajador: guiso de lentejas rápido, fácil y saludable

Con pocos ingredientes y en menos de una hora, esta receta clásica puede ser la opción principal para el día del trabajador.

Esta receta es nutritiva, rendidora y reconfortante.

Esta receta es nutritiva, rendidora y reconfortante.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Cuando llega el frío, hay recetas que vuelven a ocupar un lugar central en la cocina. El guiso de lentejas es una de ellas. No solo por su sabor, sino porque combina practicidad, valor nutricional y la posibilidad de cocinar en cantidad sin complicaciones. Esta receta aporta nutrientes saludables.

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En fechas como el Día del Trabajador, siempre se busca una comida casera que reúna a la familia y amigos, esta preparación se destaca por ser simple y abundante. Además, con algunos atajos en la cocina, puede resolverse en menos tiempo del estimado.

receta de lentejas
Es una de las comidas más elegidas cuando bajan las temperaturas.

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Por qué el guiso de lentejas sigue siendo un clásico infalible

Las lentejas son una base ideal para platos completos. Aportan proteínas de origen vegetal, hierro, fibra y carbohidratos de absorción lenta, lo que ayuda a mantener la energía durante varias horas.

Este perfil nutricional es una alternativa saludable y accesible. A su vez, su capacidad de absorber sabores permite combinarlas con distintos ingredientes sin perder protagonismo.

Otra ventaja es su versatilidad en la preparación

Usar lentejas previamente remojadas o ya cocidas reduce significativamente los tiempos de cocción, haciendo posible tener un plato listo en alrededor de 30 a 35 minutos.

receta de lentejas
Ideal para compartir, guardar y disfrutar más de una vez.

Ideal para compartir, guardar y disfrutar más de una vez.

Ingredientes y paso a paso para una versión rápida y casera

Ingredientes:

  • 2 tazas de lentejas cocidas o previamente remojadas.
  • 1 cebolla.
  • 1 zanahoria.
  • 1 papa mediana.
  • 1/2 morrón.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1 tomate picado o 1/2 taza de puré de tomate.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • 750 ml de caldo o agua caliente.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • Pimentón y laurel (opcional).

Paso a paso

  1. Comenzá picando la cebolla, el ajo y el morrón. Cortá la zanahoria y la papa en cubos pequeños para que se cocinen de manera uniforme.
  2. En una olla grande, calentá el aceite y rehogá estos ingredientes durante unos minutos hasta que estén fragantes. Luego, incorporá la zanahoria, la papa y el tomate, y cociná brevemente para integrar los sabores.
  3. Sumá las lentejas y mezclá bien. Agregá el caldo caliente junto con los condimentos elegidos. Si querés un sabor más profundo, podés incorporar una hoja de laurel.
  4. Dejá cocinar a fuego medio entre 20 y 25 minutos, revolviendo ocasionalmente. Cuando las verduras estén tiernas y el guiso tenga una consistencia más espesa, estará listo para servir.
receta de lentejas

El guiso de lentejas es una opción que combina tradición y al mismo tiempo nutrición. En fechas especiales o días fríos, es una alternativa accesible que rinde y reconforta.

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