26 de abril de 2026 - 12:05

Minestrón: la receta de la sopa italiana que ayuda a vivir 100 años según la ciencia

Este plato tradicional de las zonas más longevas de Italia combina fibra y antioxidantes para prevenir enfermedades y mejorar la digestión de forma natural.

Descubrí como preparar la sopa minestrón. El paso a paso, acá.

Descubrí como preparar la sopa minestrón. El paso a paso, acá.

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Por Sofía Serelli

El minestrón o minestrone es una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía italiana y un pilar fundamental de la alimentación saludable. Este plato destaca por su capacidad de reunir verduras frescas, legumbres y grasas saludables en una sola receta nutritiva. Su consumo habitual está vinculado directamente con el envejecimiento saludable.

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Su fama como "sopa de la longevidad" proviene de su presencia constante en regiones con altas tasas de habitantes centenarios, como el sur de Italia. A diferencia de otras sopas, el minestrón no sigue una fórmula rígida, sino que se adapta a los productos de estación disponibles en cada hogar, garantizando el aporte constante de nutrientes frescos durante todo el año.

Beneficios nutricionales

Los pilares nutricionales de esta sopa son la fibra, las vitaminas y los antioxidantes. El uso de legumbres aporta proteínas de origen vegetal que mejoran significativamente la salud digestiva, mientras que las hojas verdes potencian el valor mineral de cada porción.

Al priorizar los "alimentos reales" y prescindir de ultraprocesados, el minestrón se posiciona como un escudo contra la alimentación industrializada.

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Receta: cómo preparar un minestrón auténtico

Ingredientes

  • Zanahoria, apio, cebolla, tomate y zapallo (en cubos)
  • Legumbres cocidas (porotos o garbanzos)
  • 1 taza de pasta corta (opcional)
  • Espinaca fresca cruda
  • Aceite de oliva virgen
  • Caldo de verduras

Preparación paso a paso

  1. Picar los vegetales en cubos uniformes: zanahoria, apio, cebolla, tomate y zapallo.
  2. Saltear brevemente los vegetales en aceite de oliva virgen hasta que tomen color.
  3. Cocinar en caldo de verduras durante aproximadamente 20 minutos.
  4. Incorporar las legumbres cocidas y, opcionalmente, una taza de pasta corta.
  5. Agregar espinaca cruda al final para preservar todas sus propiedades nutritivas. Finalizar con un hilo de aceite de oliva virgen.

Consejo: Elegí siempre ingredientes de temporada. Ahorrarás dinero y respetarás los ciclos naturales de los nutrientes que tu cuerpo necesita.

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Por qué incorporarlo a tu menú semanal

  • Permite cumplir los requerimientos diarios de vegetales de forma sabrosa
  • Colabora en la prevención de enfermedades crónicas gracias a su fibra y antioxidantes
  • Es económico y rendidor: ideal para la economía doméstica actual
  • Se conserva fácilmente en la heladera y se recalienta sin perder sabor ni propiedades
  • No requiere productos costosos ni preparaciones complejas

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