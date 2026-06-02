Si tenés una mandarina con moho en tu hogar no la tires, son un tesoro: por qué es clave para limpiar la casa

Una mandarina con moho suele terminar en la basura de casa , pero en redes se volvió popular como truco casero para alejar hormigas del jardín o de zonas exteriores. La idea consiste en dejarla en agua, usar ese líquido sobre caminos u hormigueros y evitar aplicarlo cerca de alimentos, mesadas o espacios cerrados .

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La lógica detrás de este recurso se apoya en el comportamiento de ciertas especies de hormigas, que no consumen directamente los restos vegetales que recolectan, sino que los utilizan para cultivar un hongo del que luego se alimentan. A partir de esta dinámica, el método busca introducir un hongo distinto que interfiera en ese proceso y provoque el abandono del hormiguero.

- El primer paso consiste en colocar la mandarina con moho dentro de un recipiente con agua.

- Se recomienda dejarla en remojo durante un período de entre 24 y 48 horas, tiempo suficiente para que los hongos se dispersen en el líquido.

- Una vez transcurrido ese lapso, se debe colar la preparación y conservar únicamente el líquido resultante. Una vez pasa ese tiempo lo colas y dejas sólo el líquido con los hongos. Ese extracto será el que se utilice directamente sobre las zonas afectadas.

El error que puede volver peligroso este truco

La propuesta se presenta como una alternativa natural que evita el uso de productos químicos y prioriza el control del entorno antes que la eliminación directa de los insectos. Sin embargo, su efectividad puede variar según el tipo de hormiga y las condiciones del suelo.

Mandarina WEB

Dónde sí conviene usarlo

Este truco con mandarina con moho conviene usarlo solo en espacios exteriores o bien ventilados, como jardines, patios, macetas, caminos de hormigas o zonas alejadas de la cocina. La idea es aplicarlo donde se detecta el paso de los insectos, pero sin acercarlo a alimentos, mesadas ni utensilios. Por eso, funciona mejor como recurso puntual para exteriores y no como método de limpieza dentro de casa.