Aislamiento en casas: qué materiales ayudan a ahorrar energía y mejorar el confort

El aislamiento térmico es uno de los factores que más influye en el confort y el consumo energético de una vivienda . Su función es reducir la transferencia de calor entre el interior y el exterior: en invierno evita que el calor se escape y, en verano, disminuye el ingreso de altas temperaturas, reduciendo la necesidad de calefacción y aire acondicionado.

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En Mendoza y San Juan , donde las amplitudes térmicas son marcadas, especialistas en construcción coinciden en que incorporar aislación desde el proyecto mejora la eficiencia energética de las casas , reduce el gasto en climatización y aumenta la calidad de vida.

Hernán Fontana, ingeniero, director de Grupo Fonther y fundador de Academia Fonther y Diego Gatica, ingeniero integrante de GECUBO SAS, explicaron cuáles son las alternativas más utilizadas en Cuyo, desde los materiales tradicionales hasta los sistemas que incorporan la eficiencia energética desde la estructura.

En Mendoza, las condiciones climáticas con grandes amplitudes térmicas hicieron que la aislación se transformara en un punto central al momento de proyectar nuevas viviendas o mejorar construcciones existentes. “Los aislantes más utilizados son el poliestireno expandido (EPS), la lana de vidrio, la lana de roca, el poliuretano proyectado” detalló Hernán Fontana.

El director de Grupo Fonther explicó que, aunque cada material tiene aplicaciones específicas según el tipo de obra, el EPS logró afianzarse por combinar diferentes ventajas técnicas y económicas. “ Se ha consolidado como una de las soluciones más utilizadas debido a su excelente equilibrio entre costo, rendimiento térmico, durabilidad y facilidad de instalación ”, señaló.

En paralelo, el mercado comenzó a incorporar con mayor frecuencia sistemas industrializados donde el aislamiento no se suma como una capa adicional al final de la obra, sino que forma parte del propio sistema constructivo. Grupo Fonther también opera en San Juan por lo que ofrece también soluciones similares en aislamientos y en climas más severos.

Uno de los ejemplos mencionados es Concrehaus, un sistema donde un núcleo de EPS queda incorporado dentro del muro y la cubierta. “La gran ventaja de sistemas como Concrehaus es que el aislamiento forma parte del propio muro y de la cubierta, logrando viviendas mucho más eficientes energéticamente”, explicó.

El ingeniero también destacó que este tipo de tecnologías comenzó a incorporarse en proyectos vinculados al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con desarrollos de viviendas sustentables ejecutados en Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza e inclusive en San Juan.

En San Juan, las construcciones tradicionales incorporan diferentes métodos

En San Juan, donde gran parte de las viviendas continúan construyéndose mediante estructuras tradicionales de hormigón armado y mampostería, los profesionales buscan mejorar el rendimiento térmico mediante soluciones que puedan adaptarse a esos sistemas existentes.

Una de las alternativas más utilizadas es el hormigón alivianado con perlita expandida, una técnica que permite mejorar la capacidad aislante de la construcción sin modificar completamente el método tradicional. “Permite mejorar su comportamiento térmico”, explicó el ingeniero Diego Gatica.

Otra alternativa utilizada en San Juan es la incorporación de piedra pómez volcánica en las cubiertas, aprovechando sus propiedades como material aislante y su baja conductividad térmica. Según Gatica, este recurso continúa siendo una opción frecuente porque permite mejorar el desempeño de las viviendas frente a las condiciones climáticas locales.

La piedra pómez es uno de los materiales tradicionales utilizados en San Juan para mejorar el aislamiento térmico de las cubiertas.

Dentro de las intervenciones más recomendadas, el profesional también destacó la importancia de generar cámaras de aire mediante cielorrasos suspendidos. Esta solución permite reducir el intercambio de temperatura entre la cubierta y los ambientes interiores.

“Siempre recomendamos la incorporación de un cielorraso suspendido, ya que genera una cámara de aire entre la cubierta y el ambiente interior. Esa cámara reduce la transmitancia térmica de la cubierta y mejora notablemente el confort tanto en invierno como en verano”, explicó Gatica.

Además de las soluciones tradicionales, el ingeniero señaló que actualmente existen alternativas semi industrializadas aprobadas, como los paneles de EPS, Concrehaus y el Steel Frame, sistemas donde la aislación forma parte de la envolvente de la vivienda y permite alcanzar niveles de eficiencia energética superiores.

El techo concentra gran parte de las pérdidas térmicas, qué recomiendan los especialistas

Cuando una vivienda ya está construida y presenta dificultades para conservar la temperatura interior, el techo suele ser el primer sector donde los propietarios buscan intervenir. La razón es que la cubierta tiene una incidencia directa en el intercambio térmico con el exterior, durante el invierno favorece la salida del calor acumulado en los ambientes y en verano permite el ingreso de altas temperaturas si no cuenta con una aislación adecuada.

En San Juan, Diego Gatica, de GECUBO SAS, explicó que esta suele ser la primera mejora elegida porque combina impacto y facilidad de ejecución. “La mayoría comienza por el techo porque es el punto por donde se produce la mayor pérdida de calor en invierno y la mayor ganancia térmica en verano. Además, suele ser la intervención más sencilla y económica”, indicó.

Sin embargo, el especialista de San Juan aclaró que una vivienda eficiente no depende únicamente de resolver la cubierta. Cuando las condiciones del presupuesto lo permiten, también es necesario intervenir sobre otros sectores que influyen en el confort interior, como los muros exteriores, las aberturas y las filtraciones de aire.

En ese sentido, Gatica remarcó que muchas veces pequeñas acciones pueden generar cambios significativos en la sensación térmica de los ambientes. El sellado correcto de puertas y ventanas, la mejora de la hermeticidad de las carpinterías y la incorporación de aislación en sectores estratégicos permiten reducir los intercambios no deseados de temperatura y mejorar el funcionamiento general de la vivienda.

Hernán Fontana coincide en que el aislamiento debe pensarse como un sistema integral y no como una solución aplicada únicamente en un punto de la construcción. Para el especialista, los muros tienen un papel relevante en las pérdidas energéticas y por eso recomienda trabajar sobre toda la envolvente, incluyendo techos, paredes, pisos y fundaciones.

En los sistemas constructivos industrializados, esta integración se resuelve desde el comienzo de la obra. En el caso de Concrehaus, Fontana explicó que el aislamiento queda incorporado dentro del muro mediante un núcleo de EPS contenido entre mallas electrosoldadas y posteriormente recubierto con mortero estructural. De esta manera, la vivienda logra una estructura resistente con un mejor comportamiento térmico y menor necesidad de incorporar soluciones posteriores.

Incorporar aislamiento desde el proyecto permite construir viviendas más eficientes

Al momento de construir una vivienda nueva, la aislación térmica comienza a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de las decisiones de diseño. Los profesionales señalan que resolver esta variable durante la etapa inicial permite obtener mejores resultados y evitar reformas posteriores que pueden resultar más costosas.

Desde GECUBO SAS, Diego Gatica plantea que el rol del profesional es acompañar al propietario desde las primeras etapas para que la eficiencia energética sea parte del proyecto y no una mejora incorporada cuando la obra ya está terminada. En ese sentido, sostiene que “incorporar criterios de eficiencia energética durante el diseño permite optimizar la vivienda desde el comienzo, logrando un mejor desempeño térmico con una inversión mucho menor que si esas mejoras se realizan una vez finalizada la obra”.

El ingeniero considera que el aislamiento debe formar parte de la planificación general de una vivienda porque influye directamente en el confort, el consumo energético y la conservación del inmueble. Bajo esa mirada, una casa correctamente diseñada puede requerir menos energía para calefaccionarse o refrigerarse y mantener condiciones interiores más estables.

Fontana también destaca que esta tendencia está impulsando el crecimiento de sistemas industrializados, ya que permiten incorporar la aislación dentro del proceso constructivo. Para el director de Grupo Fonther, tecnologías como Concrehaus, los paneles SIP y otros sistemas en seco responden a una demanda creciente de viviendas que no solo sean rápidas de construir, sino también más eficientes durante toda su vida útil.

El precio inicial influye en la elección del sistema de aislamiento

Uno de los principales factores que analizan quienes construyen una vivienda es la relación entre la inversión inicial y el beneficio que tendrá a largo plazo. Si bien el costo sigue siendo una variable determinante, los especialistas advierten que una alternativa más económica al inicio no siempre representa el menor gasto cuando se consideran décadas de uso.

En la experiencia de Fontana, todavía existe una tendencia de evaluar la obra únicamente por el valor del metro cuadrado, aunque cada vez más propietarios comienzan a considerar el consumo energético futuro. Desde Grupo Fonther realizaron estudios comparativos en viviendas de entre 100 y 500 metros cuadrados para analizar el comportamiento térmico y los niveles de consumo.

Según explicó el ingeniero, los resultados mostraron una mayor estabilidad térmica durante todo el año, menor utilización de calefacción y aire acondicionado y reducciones de hasta un 50% en los costos de climatización, dependiendo del tipo de vivienda y del uso que tenga.

Especialistas explican cómo materiales como el EPS, la lana de vidrio y el poliuretano ayudan a mejorar el rendimiento térmico de las casas en Mendoza y San Juan. Gentileza Grupo Fonther

El especialista señaló que esta diferencia permite recuperar con el tiempo la inversión inicial realizada en materiales y sistemas de aislamiento. “La inversión inicial termina recuperándose mediante el ahorro energético”, explicó al analizar el impacto que tiene una vivienda correctamente aislada.

Desde GECUBO SAS, Gatica coincide en que el costo suele ser el primer elemento que observa un propietario, aunque la decisión cambia cuando comprende el impacto de la eficiencia térmica. Un sistema adecuado de aislación permite reducir los gastos de calefacción y refrigeración durante muchos años, además de contribuir a preservar la construcción y mejorar el valor del inmueble.

Para el ingeniero, la elección más conveniente surge de encontrar un equilibrio entre presupuesto, eficiencia térmica, durabilidad y facilidad de ejecución, teniendo en cuenta las características específicas de cada vivienda y las condiciones climáticas del lugar.

Concrehaus, Steel Frame y paneles SIP como alternativas

Dentro de las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción, los sistemas industrializados comenzaron a ganar presencia porque permiten resolver el aislamiento como parte de la estructura de la vivienda. A diferencia de algunos métodos tradicionales, donde la eficiencia térmica suele incorporarse mediante capas adicionales, estos sistemas integran el comportamiento térmico desde el diseño.

Fontana explicó que, por su relación entre inversión y rendimiento, el EPS continúa siendo una de las soluciones más eficientes debido a su baja conductividad térmica, estabilidad dimensional, resistencia a la humedad, bajo peso y escaso mantenimiento.

Además, señaló que existen alternativas específicas según el tipo de obra. En techos metálicos, por ejemplo, se utilizan paneles con poliuretano inyectado, mientras que en sistemas en seco funcionan especialmente bien los paneles SIP y el Steel Frame, donde la aislación forma parte del muro.

En cuanto a valores aproximados, el especialista indicó que el Concrehaus lidera como el sistema más económico pero con mayor prestación en costo promedio de USD 980 por metro cuadrado, mientras que la construcción tradicional de mampostería ronda los USD 1.000 por metro cuadrado. Por su parte, el sistema Steel Frame se ubica en torno a los USD 1.100 por metro cuadrado, y las viviendas ejecutadas con paneles SIP alcanzan un promedio de USD 1.150 por metro cuadrado.

Para una vivienda de 75 m², el costo estimado varía según el sistema constructivo elegido. En el caso de Concrehaus, la inversión aproximada sería de USD 73.500, mientras que una construcción de ladrillo tradicional alcanzaría los USD 75.000. Por su parte, el sistema Steel Frame tendría un costo estimado de USD 82.500 y los paneles SIP se ubicarían en torno a los USD 86.250.

Según Fontana, la diferencia de costos entre los distintos sistemas constructivos depende principalmente de las características de cada proyecto. “El sistema Concrehaus ofrece un costo ligeramente inferior, con un ahorro aproximado del 2%. En cambio, el Steel Frame registra un costo cercano a un 10% superior, mientras que las viviendas construidas con paneles SIP pueden ubicarse alrededor de un 15% por encima, siempre en función del proyecto y del nivel de terminaciones”, explica.

El especialista remarca que el panel EPS permite mejorar la eficiencia energética y reducir los tiempos de ejecución sin representar un aumento significativo en el costo de la obra. “El verdadero termómetro del precio final está dado por el contexto geográfico, la escala del diseño y el nivel de confort que el propietario busca incorporar en las terminaciones”, concluye.