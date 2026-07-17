17 de julio de 2026 - 20:52

El dólar oficial cerró la semana en $1.500 y acumuló su tercera suba consecutiva

Aunque avanzó durante las últimas tres jornadas, la divisa cerró la semana en baja y acumula una baja de $10 en julio.

El dólar oficial cerró en $1.500 y acumuló su tercera suba consecutiva

El dólar oficial cerró en $1.500 y acumuló su tercera suba consecutiva

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar subió por tercera jornada consecutiva este viernes en el segmento mayorista y se ubicó en torno a los $1.500 en bancos. A nivel minorista, en el Banco Nación subió $5, a $1.500 para la venta. Así, el dólar tarjeta se ubica en los $1.950.

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En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.500,44 para la venta. La divisa completó su segunda semana consecutiva a la baja.

En tanto, el mercado comenzó a recalibrar sus expectativas tras conocerse el dato de inflación de junio. En el segmento mayorista, el dólar avanzó $2 a $1.478 para la venta.

La cotización acumuló una baja de $10 en lo que va de julio. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria ($1.827,63) se ubicó a 23,7%.

El dólar subió otro peldaño pero cerró la semana en baja

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En el segmento de contado, el volumen operado superó los u$s542,7 millones. En tanto, los contratos de futuros registran incrementos de hasta 0,4% en los tramos de 2026.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.486,5 para fines de julio y en torno a $1.629,5 en diciembre.

Compras del BCRA y otras cotizaciones del dólar

Expertos destacan que el BCRA mostró una importante aceleración en su racha compradora en el MULC. Tras la suba del petróleo y una mejora de los términos del intercambio para Argentina, las cuentas externas podrían verse apuntaladas, indican los especialistas.

Por otro lado, el MEP operó a $1.519,05 mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.574,84. En tanto, el dólar blue cotiza estable a $1.525 para la venta.

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