El dólar oficial superó los $1.500, consiguió un nuevo máximo y mantiene su tendencia alcista

El dólar oficial volvió a subir este martes y en el Banco Nación cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta . Con este movimiento, la cotización alcanzó un nuevo máximo nominal en lo que va del año y consolidó la tendencia alcista de los últimos días.

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El dólar blue , por su parte, también se ubicó en $1.515 para la venta y acumula un incremento del 6% en lo que va del mes , el mayor avance mensual de 2026. En tanto, el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central dejó al minorista en $1.512,55.

El dólar oficial avanzó tras abrir la semana a la baja, y se enfila a cerrar la jornada con un nuevo máximo nominal anual. De hecho, las últimas estimaciones del mercado corrigieron al alza sus expectativas del tipo de cambio para los próximos meses.

En el mercado oficial, el dólar mayorista subió $6 a $1.492,5 para la venta y tocó un nuevo máximo en lo que va del año. Así, la distancia con el techo de la banda, que se posiciona a $1.815,42, se ubica a más del 21,5%.

Los contratos de futuros registran leves subas de hasta el 0,1% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.501 para fines de julio y en torno a $1.643 en diciembre.

El dólar contado con liquidación (CCL) opera en los $1.578,86, mientras que el MEP lo hace a $1.527,27. En paralelo, el dólar tarjeta quedó en $1.969, reflejando el valor que pagan quienes realizan consumos en moneda extranjera con impuestos incluidos.

El dólar blue acumula un avance mensual del 6%, el mayor salto en lo que va del año, en medio de una mayor presión cambiaria.

Cuáles son las proyecciones del dólar oficial

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA de junio incorporó una revisión al alza en las estimaciones para el dólar oficial, aunque mantuvo un sendero de avance mensual.

Según la mediana de los participantes, el tipo de cambio mayorista promedio se ubicará en $1.482 en julio, unos $35 por encima de lo proyectado en el relevamiento anterior.

Para los meses siguientes, las proyecciones también mostraron ajustes. El informe estimó un dólar mayorista de $1.513 para agosto, $1.548 para septiembre, $1.589 para octubre, $1.621 para noviembre y $1.673 para diciembre.