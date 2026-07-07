Proyectan una inflación por debajo del 2% desde agosto y un dólar a $1.673: cómo cerraría el año

Las consultoras y entidades financieras esperan que la inflación continúe bajando en los próximos meses. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central , el IPC sería del 2% en junio y julio , mientras que desde agosto bajaría de ese nivel por primera vez en varios meses.

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El informe también proyecta que el dólar oficial terminará 2026 en torno a los $1.673 y que la inflación acumulada del año rondará el 30%. Las estimaciones corresponden a bancos y consultoras privadas que participan del relevamiento mensual del BCRA.

En la sexta encuesta del año, los participantes del REM ajustaron levemente a la baja sus previsiones para junio y ubicaron la inflación mensual en 2%, una décima menos que en el relevamiento anterior.

Entre el grupo de consultoras y bancos que históricamente realizaron las estimaciones más precisas, conocido como el Top 10, la proyección fue aún menor: 1,9%, dos décimas por debajo del informe previo.

Uno de los datos más relevantes del informe es que la inflación mensual rompería el piso del 2% a partir de agosto.

Las estimaciones del REM indican el siguiente recorrido:

Junio: 2%

Julio: 2%

Agosto: 1,8%

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,7%

Diciembre: 1,8%

Dólar a $1.673 en medio de una menor inflación

Además, el Banco Central destacó que la dispersión entre las proyecciones de los analistas sigue siendo baja, lo que refleja un mayor consenso sobre la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria durante la segunda mitad del año.

En materia cambiaria, las consultoras y bancos que participan del relevamiento estiman que el dólar oficial cerrará el año en torno a los $1.673.

La proyección acompaña un escenario de menor inflación mensual y forma parte de las expectativas del mercado respecto de la evolución de la economía durante los próximos meses.

Si bien se trata de estimaciones privadas recopiladas por el Banco Central y no de un pronóstico oficial del organismo, el REM es uno de los principales indicadores que siguen inversores, empresas y analistas para anticipar la evolución de variables clave como la inflación, el dólar y la actividad económica.