De cuánto será el aumento salarial en julio de 2026 para los albañiles de todo el país

Los albañiles comenzaron julio con una nueva mejora salarial luego del acuerdo alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias. El convenio contempla aumentos acumulativos durante tres meses, además de sumas no remunerativas que varían según la categoría del empleado.

Cuánto gana un cajero de supermercado Coto en julio de 2026 tras las paritarias

¿Cuánto presta el Banco Nación a un jubilado? Montos máximos y requisitos en julio 2026

El entendimiento corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 y también alcanza a los capataces representados por la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) . Las partes volverán a reunirse el 20 de julio para continuar con las negociaciones salariales.

El nuevo acuerdo paritario establece un incremento total del 6,1%, distribuido en tres tramos acumulativos. Esto significa que cada porcentaje se aplica sobre el salario ya actualizado del mes anterior, generando un impacto mayor en el ingreso final.

Pronto analizarán la evolución de la inflación y la situación económica para evaluar nuevos ajustes salariales.

Al tratarse de incrementos acumulativos, el salario continúa creciendo mes a mes, fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

El acuerdo también mantiene el pago de sumas no remunerativas que oscilan entre $50.000 y $70.000, dependiendo de la categoría de cada trabajador.

Las organizaciones sindicales acordaron volver a reunirse el 20 de julio.

Estos montos se abonan en dos cuotas iguales:

50% durante la primera quincena del mes.

del mes. 50% durante la segunda quincena.

Aunque tienen carácter no remunerativo, estas sumas se encuentran alcanzadas por los aportes correspondientes establecidos en el convenio.

Esta modalidad busca complementar los incrementos salariales mientras continúan las negociaciones entre el gremio y las cámaras empresarias.

Qué pasará con los salarios de la construcción

Los capataces representados por UECARA también recibieron exactamente el mismo esquema de actualización salarial: un 6,1% distribuido en tres tramos acumulativos durante junio, julio y agosto.

WEB

Mientras tanto, los albañiles de todo el país percibirán durante julio un nuevo incremento en sus haberes, acompañado por el pago de las sumas no remunerativas previstas en el acuerdo paritario vigente.