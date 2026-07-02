2 de julio de 2026 - 19:35

De cuánto será el aumento salarial en julio de 2026 para los albañiles de todo el país

La UOCRA confirmó una nueva actualización paritaria que eleva los salarios de los trabajadores de la construcción durante julio. Cuánto cobrarán los albañiles.

Los albañiles seguirán el mismo esquema de pago de sumas no remunerativas tras el acuerdo en las paritarias.

Los albañiles seguirán el mismo esquema de pago de sumas no remunerativas tras el acuerdo en las paritarias.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los albañiles comenzaron julio con una nueva mejora salarial luego del acuerdo alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias. El convenio contempla aumentos acumulativos durante tres meses, además de sumas no remunerativas que varían según la categoría del empleado.

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Cómo es el aumento salarial de los albañiles en julio

El nuevo acuerdo paritario establece un incremento total del 6,1%, distribuido en tres tramos acumulativos. Esto significa que cada porcentaje se aplica sobre el salario ya actualizado del mes anterior, generando un impacto mayor en el ingreso final.

El esquema quedó definido de la siguiente manera:

  • Junio: aumento del 2,1% sobre la escala salarial de mayo, junto con la absorción de una parte de la suma no remunerativa correspondiente a ese mes.
  • Julio: incremento del 2% sobre los salarios ya actualizados de junio.
  • Agosto: suba del 1,9% sobre los haberes de julio, además de la absorción de la suma no remunerativa prevista para ese período.

Al tratarse de incrementos acumulativos, el salario continúa creciendo mes a mes, fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Las organizaciones sindicales acordaron volver a reunirse el 20 de julio.

Las organizaciones sindicales acordaron volver a reunirse el 20 de julio.

Además del aumento, continúan las sumas no remunerativas

El acuerdo también mantiene el pago de sumas no remunerativas que oscilan entre $50.000 y $70.000, dependiendo de la categoría de cada trabajador.

Estos montos se abonan en dos cuotas iguales:

  • 50% durante la primera quincena del mes.
  • 50% durante la segunda quincena.

Aunque tienen carácter no remunerativo, estas sumas se encuentran alcanzadas por los aportes correspondientes establecidos en el convenio.

Esta modalidad busca complementar los incrementos salariales mientras continúan las negociaciones entre el gremio y las cámaras empresarias.

Qué pasará con los salarios de la construcción

Los capataces representados por UECARA también recibieron exactamente el mismo esquema de actualización salarial: un 6,1% distribuido en tres tramos acumulativos durante junio, julio y agosto.

Mientras tanto, los albañiles de todo el país percibirán durante julio un nuevo incremento en sus haberes, acompañado por el pago de las sumas no remunerativas previstas en el acuerdo paritario vigente.

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