Cambia el reintegro de MODO en VEA y Disco: ¿qué supermercados siguen y qué días aplica la devolucion de $25.000?

Las promociones para ahorrar en las compras del supermercado continúan durante julio, aunque con algunos cambios respecto de los meses anteriores. En esta oportunidad, el beneficio de MODO deja de estar disponible en Disco y pasa a aplicarse únicamente en VEA.
La promoción devuelve el 20% del valor de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes, y podrá utilizarse solo los viernes. Está vigente desde el 1 hasta el 31 de julio de 2026, o hasta alcanzar el cupo total de $626.000.000 destinado a reintegros, lo que ocurra primero.
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Cómo acceder al reintegro de hasta $25.000 en VEA con MODO
El beneficio está disponible para compras de $100.000 o más realizadas en VEA y pagadas con MODO. A diferencia de las ediciones anteriores, la promoción ahora aplica únicamente los viernes y puede utilizarse tanto en compras presenciales mediante código QR como en compras online a través del botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas.
La devolución equivale al 20% del importe abonado, con un tope de $25.000 por banco por mes. El beneficio es independiente de la cantidad de compras realizadas y puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.
Las entidades y billeteras adheridas son:
- Banco Nación
- Banco Santander
- Banco BBVA
- Banco Galicia
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Credicoop
- Banco Supervielle
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en app bancaria)
- Banco ICBC
- Billetera YOY
- Banco Macro
- Banco Ciudad
- Billetera Buepp
- Banco Bancor
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El beneficio devuelve el 20% de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes.
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo de $25.000
La promoción exige una compra mínima de $100.000 para acceder al beneficio. Con ese monto, el reintegro será de hasta $20.000, ya que la devolución corresponde al 20% del valor abonado.
Para alcanzar el tope de $25.000, es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El límite se aplica por banco y por mes, por lo que quienes tengan cuentas o tarjetas en más de una entidad adherida pueden utilizar cada una por separado y obtener el reintegro correspondiente en cada banco.
El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta vinculada a MODO, siempre que se cumplan todas las condiciones de la promoción.