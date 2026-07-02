Cambia el reintegro de MODO en VEA y Disco: ¿qué supermercados siguen y qué días aplica la devolucion de $25.000?

Las promociones para ahorrar en las compras del supermercado continúan durante julio, aunque con algunos cambios respecto de los meses anteriores. En esta oportunidad, el beneficio de MODO deja de estar disponible en Disco y pasa a aplicarse únicamente en VEA .

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La promoción devuelve el 20% del valor de la compra , con un tope de $25.000 por banco por mes , y podrá utilizarse solo los viernes . Está vigente desde el 1 hasta el 31 de julio de 2026 , o hasta alcanzar el cupo total de $626.000.000 destinado a reintegros, lo que ocurra primero.

El beneficio está disponible para compras de $100.000 o más realizadas en VEA y pagadas con MODO . A diferencia de las ediciones anteriores, la promoción ahora aplica únicamente los viernes y puede utilizarse tanto en compras presenciales mediante código QR como en compras online a través del botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas.

La devolución equivale al 20% del importe abonado , con un tope de $25.000 por banco por mes . El beneficio es independiente de la cantidad de compras realizadas y puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.

Banco Nación

Banco Santander

Banco BBVA

Banco Galicia

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Credicoop

Banco Supervielle

Banco Comafi

Banco Columbia (solo en app bancaria)

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Macro

Banco Ciudad

Billetera Buepp

Banco Bancor

Vea supermercados El beneficio devuelve el 20% de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes.

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo de $25.000

La promoción exige una compra mínima de $100.000 para acceder al beneficio. Con ese monto, el reintegro será de hasta $20.000, ya que la devolución corresponde al 20% del valor abonado.

Para alcanzar el tope de $25.000, es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El límite se aplica por banco y por mes, por lo que quienes tengan cuentas o tarjetas en más de una entidad adherida pueden utilizar cada una por separado y obtener el reintegro correspondiente en cada banco.

El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta vinculada a MODO, siempre que se cumplan todas las condiciones de la promoción.