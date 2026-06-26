Compras en VEA o Disco: así podés recuperar hasta $25.000 pagando con MODO

La retracción del consumo en supermercados llevó a que las promociones y reintegros ganen cada vez más lugar entre quienes buscan ahorrar el gasto en las compras de todos los días. En ese contexto, VEA y Disco mantienen una promoción con MODO que devuelve el 20% de reintegro, con un tope de $25.000 por banco por mes.
La promoción devuelve el 20% de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Está vigente hasta las 23:59 del 30 de junio de 2026, o hasta alcanzar el cupo total de $3.609.000.000 destinado a reintegros, lo que ocurra primero. El beneficio aplica únicamente viernes, sábado y domingo.
Carrito supermercado
La promoción permite obtener hasta $25.000 de reintegro por banco y se puede combinar con otros descuentos bancarios.
Cómo funciona el reintegro de MODO en VEA y Disco
El beneficio está disponible para quienes realicen compras presenciales de $100.000 o más en sucursales adheridas de VEA y Disco. El pago debe efectuarse con MODO, ya sea escaneando un código QR o mediante el botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas. No se incluyen los pagos realizados por transferencia bancaria.
La promoción devuelve el 20% del importe de la compra y el reintegro tiene un tope de $25.000 por banco por mes. Ese límite es único, sin importar la cantidad de compras o de comercios adheridos donde se utilice el beneficio. Además, el descuento puede acumularse con otras promociones bancarias vigentes.
Bancos y billeteras adheridas
- Banco Nación
- Banco Santander
- Banco BBVA
- Banco Galicia
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Credicoop
- Banco Supervielle
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en app bancaria)
- Banco ICBC
- Billetera YOY
- Banco Macro
- Banco Ciudad
- Billetera Buepp
- Banco Bancor
Supermercado Vea
Para recibir la devolución máxima hay que realizar una compra de $125.000, mientras que el consumo mínimo para participar es de $100.000.
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
- Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
- Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
- Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
- Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
- Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
- Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
- Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
- Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
- Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
- Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
- Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
- Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
- Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
- Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
- Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
- Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
- Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
- Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
- Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
- Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
- Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
- Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
- Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
- Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
- Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
- Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
- Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
- Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
- Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
- Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
- Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
- Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
- Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
- Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
- Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo
La promoción exige una compra mínima de $100.000 para acceder al beneficio. Sin embargo, con ese monto el reintegro será de hasta $20.000, ya que la devolución equivale al 20% del total abonado.
Para recibir el reintegro máximo de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El tope se aplica por banco y por mes, por lo que quienes tengan tarjetas o cuentas en dos o más entidades adheridas pueden utilizar cada una por separado y obtener el beneficio correspondiente en cada banco.
El reintegro es compatible con otros descuentos bancarios vigentes y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta vinculada a MODO, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.