26 de junio de 2026 - 10:27

Compras en VEA o Disco: así podés recuperar hasta $25.000 pagando con MODO

La promoción devuelve 20% de reintegro en compras presenciales con MODO en VEA y Disco. El beneficio rige durante junio y alcanza $25.000 por banco.

El beneficio está disponible los viernes, sábados y domingos para compras presenciales pagadas con MODO.

El beneficio está disponible los viernes, sábados y domingos para compras presenciales pagadas con MODO.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La retracción del consumo en supermercados llevó a que las promociones y reintegros ganen cada vez más lugar entre quienes buscan ahorrar el gasto en las compras de todos los días. En ese contexto, VEA y Disco mantienen una promoción con MODO que devuelve el 20% de reintegro, con un tope de $25.000 por banco por mes.

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La promoción devuelve el 20% de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Está vigente hasta las 23:59 del 30 de junio de 2026, o hasta alcanzar el cupo total de $3.609.000.000 destinado a reintegros, lo que ocurra primero. El beneficio aplica únicamente viernes, sábado y domingo.

Carrito supermercado
La promoci&oacute;n permite obtener hasta $25.000 de reintegro por banco y se puede combinar con otros descuentos bancarios.

La promoción permite obtener hasta $25.000 de reintegro por banco y se puede combinar con otros descuentos bancarios.

Cómo funciona el reintegro de MODO en VEA y Disco

El beneficio está disponible para quienes realicen compras presenciales de $100.000 o más en sucursales adheridas de VEA y Disco. El pago debe efectuarse con MODO, ya sea escaneando un código QR o mediante el botón de pago de MODO habilitado para operar con tarjetas. No se incluyen los pagos realizados por transferencia bancaria.

La promoción devuelve el 20% del importe de la compra y el reintegro tiene un tope de $25.000 por banco por mes. Ese límite es único, sin importar la cantidad de compras o de comercios adheridos donde se utilice el beneficio. Además, el descuento puede acumularse con otras promociones bancarias vigentes.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Nación
  • Banco Santander
  • Banco BBVA
  • Banco Galicia
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco Credicoop
  • Banco Supervielle
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia (solo en app bancaria)
  • Banco ICBC
  • Billetera YOY
  • Banco Macro
  • Banco Ciudad
  • Billetera Buepp
  • Banco Bancor
Supermercado Vea
Para recibir la devoluci&oacute;n m&aacute;xima hay que realizar una compra de $125.000, mientras que el consumo m&iacute;nimo para participar es de $100.000.

Para recibir la devolución máxima hay que realizar una compra de $125.000, mientras que el consumo mínimo para participar es de $100.000.

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cuánto hay que gastar para recibir el reintegro máximo

La promoción exige una compra mínima de $100.000 para acceder al beneficio. Sin embargo, con ese monto el reintegro será de hasta $20.000, ya que la devolución equivale al 20% del total abonado.

Para recibir el reintegro máximo de $25.000 es necesario realizar una compra de $125.000 en una sola operación. El tope se aplica por banco y por mes, por lo que quienes tengan tarjetas o cuentas en dos o más entidades adheridas pueden utilizar cada una por separado y obtener el beneficio correspondiente en cada banco.

El reintegro es compatible con otros descuentos bancarios vigentes y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta vinculada a MODO, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

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