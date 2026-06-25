Mapa de los salarios en Argentina: qué provincias encabezan el ranking y dónde se ubica Mendoza

El salario promedio de los trabajadores registrados en el sector privado mostró una heterogeneidad marcada durante marzo, lo que demuestra ciertas disparidades según la región y el tipo de actividad que se desempeña.

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Un informe de la consultora Politikon Chaco, en base a los datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, muestra que las provincias patagónicas junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son las que exhiben los mayores salarios brutos promedios.

En marzo, el sueldo promedio fue de $2.207.129. Por encima de ese número se ubicaron las provincias de Neuquén ($3.808.627) y Santa Cruz ($3.768.615), siendo las únicas que superaron los $3 millones; Chubut ($2.958.750) , CABA ($2.722.942) y Tierra del Fuego ($2.715.173).

En el primer trimestre del año, el salario promedio en cada jurisdicción marcó una variación real interanual negativa de 0,9% . Únicamente Catamarca (5%), San Juan (0,8%) y Formosa (0,3%) mostraron avances.

Luego, hay un grupo de distritos que exhiben bajas inferiores al 4% real interanual, como son el caso de Mendoza, Río Negro, La Pampa, CABA, Neuquén, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, Córdoba, resto de Bs. As., Jujuy, Misiones, Gran Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Salta, Corrientes y La Rioja.

Mientras que tres provincias exhiben caídas superiores al 4%: Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut.

Sectores con mayor y menor salario

Explotación de minas y canteras, electricidad, gas y agua, y la intermediación financiera fueron los tres sectores de actividad que exhibieron el liderazgo. Sin embargo, al analizar el porcentaje del empleo que absorben en cada provincia, se observan ciertas disparidades, en las que no llegan a representar ni una cuarta parte del empleo total jurisdiccional.

En cuanto a los de menores salarios, quedaron la enseñanza, agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y hoteles y restaurantes. Al igual que el resto, representan una porción ínfima de la participación sectorial.

Salario bruto por provincia