El consumo masivo volvió a caer en mayo y acumula una baja del 3% en lo que va del año

El consumo masivo registró una caída interanual del 1,6% durante mayo , aunque mostró una leve recuperación del 0,1% respecto de abril, según el último informe elaborado por la consultora Scentia . De esta manera, el sector acumula un retroceso del 3% en los primeros cinco meses de 2026.

Planes de ahorro: la Suprema Corte de Mendoza admitió recurso de ahorristas y suspendió remates de vehículos

El estudio refleja que la evolución de las ventas continúa siendo dispar según el canal de comercialización. Los supermercados de cadena fueron los más afectados, con una contracción del 4,2% interanual. También registraron caídas los autoservicios independientes (-1,3%) y los mayoristas (-1,6%).

En contrapartida, las ventas a través de plataformas de comercio electrónico crecieron un 29,9% interanual, mientras que las farmacias mostraron una mejora del 2,3%. Sin embargo, el e-commerce representa apenas el 5% del volumen total de ventas, por lo que su impacto en el resultado general es limitado.

Los datos surgen de un relevamiento realizado sobre más de 8.000 puntos de venta distribuidos en todo el país. La metodología utilizada combina información censal proveniente de sistemas de escaneo y transmisión de operaciones comerciales, abarcando grandes cadenas, autoservicios, farmacias y plataformas online.

Al analizar el comportamiento por categorías, la canasta de alimentos mostró una leve mejora del 0,9% interanual, impulsada principalmente por el desempeño de los comercios independientes.

Por el contrario, los productos de limpieza para el hogar y la ropa registraron la caída más fuerte, con una baja del 8,2%. También descendieron los productos perecederos (-6,5%) y los artículos vinculados al desayuno y la merienda (-5,4%).

Entre los rubros con crecimiento se destacaron las bebidas alcohólicas, que aumentaron un 4,1%, y las bebidas sin alcohol, con una suba del 3,3%.

El escenario se desarrolla en un contexto de desaceleración inflacionaria. Según los últimos datos disponibles, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un aumento del 12,3% en lo que va del año y del 32,4% en los últimos doce meses.

Pese a la leve mejora mensual observada en mayo, el informe advierte que el nivel de consumo sigue lejos de los registros históricos. De hecho, al comparar los niveles actuales con la base de enero de 2023, el consumo se ubica en apenas el 84,8%, reflejando que la recuperación todavía no logra compensar la caída acumulada en los últimos años.