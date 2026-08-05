No es el microondas ni el horno: el electrodoméstico que más energía consume cuando permanece encendido durante mucho tiempo

El microondas y el horno eléctrico utilizan una potencia elevada mientras funcionan, pero suelen encenderse durante períodos relativamente breves. La heladera , en cambio, permanece conectada todos los días del año y necesita activar periódicamente su compresor para mantener la temperatura.

RAIZON se presentó en Mendoza para impulsar inversiones en energía y minería

El Conicet y el apoyo a la Petroquímica

Edesur explica que las heladeras son los electrodomésticos que permanecen encendidos durante todo el día y que, por esa continuidad, pueden ubicarse entre los que más electricidad consumen a lo largo de un año .

La afirmación no significa que siempre superen a cualquier otro equipo. Un aire acondicionado, un caloventor o un termotanque eléctrico utilizados durante muchas horas pueden consumir considerablemente más.

El compresor se enciende y apaga según la temperatura interior. La frecuencia aumenta cuando:

El consumo mensual surge de combinar la potencia del aparato con la cantidad total de horas de funcionamiento . Por eso, un electrodoméstico moderado que opera todos los días puede superar a otro muy potente utilizado apenas unos minutos.

Como referencia, Edesur señala que utilizar un aire acondicionado de 3.500 frigorías unas diez horas por semana puede equivaler aproximadamente al consumo mensual de una heladera con freezer.

El microondas consume mucho, pero durante segundos

Un microondas puede demandar más de 1.000 vatios mientras calienta. Sin embargo, si se usa cinco o diez minutos por día, su acumulado mensual puede quedar muy por debajo del de una heladera conectada permanentemente.

Lo mismo ocurre con el horno eléctrico. Tiene una potencia alta y puede aumentar notablemente la factura si se usa varias horas, pero no permanece funcionando las 24 horas.

La heladera tampoco consume continuamente su potencia máxima. El motor trabaja por ciclos y descansa cuando alcanza la temperatura programada.

Cómo reducir el consumo sin desenchufarla

La heladera no debe desconectarse diariamente si contiene alimentos. Para gastar menos conviene:

Revisar que los burletes cierren bien.

Separarla algunos centímetros de la pared.

Limpiar el polvo de la parte posterior cuando el fabricante lo permita.

No colocar preparaciones calientes.

Abrir la puerta solamente el tiempo necesario.

Descongelar si el modelo acumula hielo.

Elegir una temperatura adecuada, sin llevar el control innecesariamente al máximo.

Consultar la etiqueta de eficiencia energética antes de comprar.

ENERGY STAR señala que una heladera antigua puede utilizar alrededor de un 35% más de energía que un modelo certificado eficiente.

Cuándo otro equipo pasa al primer lugar

En invierno, los caloventores se encuentran entre los artefactos de mayor consumo por hora y suelen tener potencias cercanas a 2.000 vatios. Si permanecen encendidos durante gran parte del día, pueden superar ampliamente a la heladera.