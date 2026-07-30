RAIZON se presentó en Mendoza para impulsar inversiones en energía y minería

El Park Hyatt Mendoza fue escenario de la presentación oficial de RAIZON – Regulatory & Investment Advisory , una nueva unidad de negocios especializada en minería y energía, creada conjuntamente por TGA Auditores & Consultores y Rodríguez & Gregorio Compañía de Abogados .

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El lanzamiento convocó a empresarios, funcionarios, profesionales y referentes del ecosistema productivo provincial, quienes compartieron una tarde marcada por el análisis económico, el intercambio de experiencias y la presentación de una propuesta orientada a acompañar el crecimiento de sectores estratégicos.

La apertura estuvo a cargo de Enrique Griffouliere, CEO de TGA Auditores & Consultores , quien agradeció especialmente el trabajo y el compromiso del equipo que participó en la creación de esta nueva división.

Funcionarios provinciales acompañaron el lanzamiento de RAIZON y la conferencia sobre recursos estratégicos y desarrollo regional.

Durante sus palabras, celebró la puesta en marcha de RAIZON y destacó su vocación de liderazgo en el acompañamiento de inversiones y proyectos relacionados con los recursos estratégicos.

Enrique Griffouliere, CEO de TGA Auditores & Consultores, encabezó la apertura de la presentación de RAIZON.

La propuesta surge de la complementariedad entre dos firmas con trayectoria consolidada en las regiones de Cuyo y Neuquén. A la alianza profesional se incorpora, además, un equipo dedicado a la estrategia, el desarrollo de negocios y la articulación institucional.

RAIZON fue concebida para brindar respuestas a empresas, inversores, operadores y proveedores que participan en iniciativas de alta complejidad regulatoria, fiscal, financiera e institucional. Aunque su foco principal está puesto en minería y energía, su campo de acción se extiende también a oil & gas, infraestructura y recursos naturales.

Un único interlocutor para múltiples disciplinas

Uno de los principales diferenciales de la nueva división es la integración, bajo una misma dirección estratégica, de asesoramiento legal, regulatorio, tributario, contable, financiero y empresarial.

Esta modalidad permite que cada cliente cuente con un único interlocutor para las distintas áreas involucradas, con el propósito de agilizar la toma de decisiones, reducir la dispersión y anticipar riesgos que puedan afectar la viabilidad de una inversión.

Autoridades de RAIZON junto a Andrés "Peti" Lombardi y Martín Kerchner, en el encuentro realizado en el Park Hyatt Mendoza. Daniel Caballero/Los Andes

Entre sus servicios se encuentran la evaluación y due diligence integral de proyectos; la estructuración legal, fiscal y financiera; la gestión de permisos y el cumplimiento regulatorio; el acompañamiento en inversiones y transacciones estratégicas; la construcción de licencia social y relaciones institucionales; y el desarrollo de proveedores y cadenas de valor.

RAIZON buscará contribuir así a un desarrollo productivo sustentado en la inversión real, la generación de empleo, la articulación público-privada y el fortalecimiento de proveedores locales.

Ricardo Arriazu y una mirada sobre la economía argentina

Luego de la presentación institucional, Griffouliere introdujo al economista Ricardo Arriazu, quien brindó la conferencia “Recursos Estratégicos y Desarrollo Regional”.

Ricardo Arriazu compartió su mirada sobre el presente macroeconómico y las oportunidades que ofrecen los recursos estratégicos. Daniel Caballero/Los Andes

Arriazu cuenta con una extensa trayectoria nacional e internacional. Es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina, ha asesorado a empresas y gobiernos y representó al país en el directorio del Fondo Monetario Internacional y en el Grupo de los 20.

Para iniciar su exposición, propuso observar la realidad argentina “como si un extraterrestre visitara el país”, una perspectiva que utilizó para describir algunos de sus problemas estructurales: la decadencia económica, la fragmentación ideológica, los movimientos pendulares, la economía bimonetaria y la persistente falta de confianza.

El economista Ricardo Arriazu, durante su conferencia “Recursos Estratégicos y Desarrollo Regional”. Daniel Caballero/Los Andes

“Con la inflación no se puede convivir”, sostuvo el especialista. En ese sentido, remarcó la necesidad de resolver el déficit fiscal y de restaurar la confianza para que las personas vuelvan a elegir la moneda nacional.

Arriazu repasó luego la dinámica macroeconómica y describió una economía que muestra crecimiento, aunque con una marcada heterogeneidad entre actividades y sectores. También se refirió al índice de confianza y a las variables que condicionan la recuperación.

Electrificación, inteligencia artificial y recursos estratégicos

El economista dedicó una parte central de la conferencia a los cambios que atraviesa el escenario internacional. Según explicó, el mundo avanza hacia una mayor electrificación y hacia una incorporación acelerada de la inteligencia artificial, dos procesos que modificarán las estructuras productivas y las relaciones económicas.

Ese nuevo escenario presenta conflictos e incertidumbres, pero también abre oportunidades para países con disponibilidad de energía, minerales y recursos naturales.

Ricardo Arriazu analizó los desafíos que deberá afrontar Mendoza para potenciar la minería, la energía y el desarrollo productivo. Daniel Caballero/Los Andes

“Es una oportunidad histórica que nunca antes he visto”, afirmó Arriazu, aunque advirtió que para aprovecharla será necesario reducir costos, ganar competitividad y construir previsibilidad.

En el caso de la minería, subrayó especialmente la importancia de la confianza: se trata de una actividad que demanda grandes inversiones durante largos períodos antes de comenzar a generar resultados.

Los desafíos para Mendoza

Al trasladar su análisis al plano provincial, Arriazu señaló que Mendoza logró sostener parte de su actividad en términos constantes, pero perdió participación relativa frente al resto del país. También hizo referencia a la caída de la vitivinicultura y a la necesidad de diversificar la matriz productiva.

De acuerdo con su mirada, la provincia puede resultar beneficiada por el nuevo contexto internacional, pero deberá definir de qué manera aprovechar sus recursos y evaluar con claridad el impacto de cada oportunidad.

“Es una gran oportunidad”, sintetizó, al tiempo que destacó la responsabilidad de los mendocinos en la construcción de una estrategia de desarrollo propia.

Una importante concurrencia del empresariado mendocino acompañó la presentación oficial de RAIZON. Daniel Caballero/Los Andes

Al concluir la exposición se abrió un espacio de preguntas, durante el cual el economista profundizó sobre minería, energía y política monetaria. Entre otros aspectos, planteó la necesidad de encauzar el debate entre minería y agricultura y sostuvo que una eventual reforma del Banco Central debería impedir el financiamiento directo al Gobierno y fortalecer la independencia de la institución.

La jornada finalizó con un espacio de camaradería y networking, en el que empresarios, autoridades, especialistas y representantes de las firmas organizadoras pudieron intercambiar miradas sobre los desafíos y las oportunidades que atraviesan Mendoza y la región.

Los protagonistas del lanzamiento de RAIZON

El encuentro también dejó las postales de una convocatoria que reunió a referentes del empresariado, las instituciones y el sector público. La galería de imágenes recorre los principales momentos de la presentación, desde la conferencia de Ricardo Arriazu hasta los encuentros y conversaciones que acompañaron este nuevo hito profesional.

Autoridades de RAIZON junto al economista Ricardo Arriazu, durante la presentación de la nueva división especializada en minería y energía. Daniel Caballero/Los Andes

Autoridades de RAIZON junto a Andrés "Peti" Lombardi y Martín Kerchner, en el encuentro realizado en el Park Hyatt Mendoza. Daniel Caballero/Los Andes

Raúl Rodríguez, cofundador de Rodríguez & Gregorio Compañía de Abogados, durante el lanzamiento de RAIZON. Daniel Caballero/Los Andes

Juan Carlos Violino, de Savian, Paula Pía Ariet y Silvia Mateu compartieron el encuentro. Daniel Caballero/Los Andes

Daniela Martínez, Norberto Rafael Saraceni y Silvia Mateu acompañaron la presentación de la nueva división. Daniel Caballero/Los Andes

Valentino, Mario e Ignacio Isgró, presentes en el lanzamiento de RAIZON. Daniel Caballero/Los Andes

Juan Antonio Zapata, Carlos Clément y Ramón Blecua Casas compartieron la jornada en el Park Hyatt Mendoza. Daniel Caballero/Los Andes

Alejandra Gil Posleman, Claudia Farina, Tatiana Lugones, Carina Egea y Ramón Blecua Casas, cónsul general de España en Cuyo. Daniel Caballero/Los Andes

El staff de NEIX acompañó la presentación de RAIZON y la conferencia de Ricardo Arriazu. Daniel Caballero/Los Andes

Los empresarios Oscar Martín, Juan Pablo Burriguini, Guillermo Bartolozzi, Adrián Rizzo y Gerardo Curia. Daniel Caballero/Los Andes

Meli Llanos y Matías Díaz Telli, durante el encuentro que reunió a referentes del ámbito público y privado. Daniel Caballero/Los Andes