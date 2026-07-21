Mendoza y Chile impulsan una línea eléctrica binacional que podría unir el Pacífico con Buenos Aires

La integración energética entre Mendoza y Chile dio un nuevo paso con la reunión que mantuvieron en Santiago la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , y la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón . El encuentro sirvió para avanzar en una agenda común orientada a fortalecer la infraestructura eléctrica binacional , mejorar la seguridad del abastecimiento y generar condiciones para atraer inversiones a ambos lados de la cordillera .

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La reunión se realizó en la antesala de la participación de Latorre en la 47ª Conferencia Internacional de la Asociación Internacional para la Economía de la Energía (IAEE), uno de los principales foros mundiales sobre economía energética , que reúne a ministros, académicos, especialistas y empresarios de más de 70 países.

Durante el encuentro, ambas funcionarias coincidieron en que la coordinación de políticas energéticas y el desarrollo de infraestructura compartida son claves para acompañar la transición energética, fortalecer los sistemas eléctricos e impulsar el crecimiento económico regional.

El principal proyecto analizado fue la Interconexión Internacional Los Cóndores-Río Diamante , una línea de transmisión de 500 kV que unirá la Región del Maule, en Chile, con el sur de Mendoza . La obra permitirá transportar energía entre ambos países mediante la conexión de la nueva subestación Los Cóndores con la Estación Transformadora Río Diamante, en San Rafael.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón

"La integración con otros países con el fin de articular políticas es fundamental, especialmente cuando compartimos la misma cordillera y una visión de desarrollo con similitudes", sostuvo Latorre al término de la reunión.

En declaraciones posteriores, la ministra mendocina explicó que ambas partes coincidieron en la importancia de avanzar con obras que fortalezcan la infraestructura regional. "Hablamos sobre la necesidad de conexión interregional, sobre la necesidad de infraestructura energética que refuerce los sistemas y viabilice inversiones en nuestra cordillera", afirmó.

"Es un proyecto en el que viene trabajando tanto Chile como, particularmente, la provincia de Mendoza, junto a una empresa que está desarrollando la línea binacional, que compromete inversiones de ambos lados de la cordillera, pero que también facilitaría el desarrollo de distintas actividades económicas", señaló.

Línea de alta tensión de Cruz de Piedra. Foto ilustrativa

Un corredor eléctrico de alcance bioceánico

Uno de los aspectos que más entusiasma a ambos gobiernos es que la interconexión no terminaría en San Rafael. Latorre explicó que el proyecto podrá integrarse con la futura Línea de Extra Alta Tensión Río Diamante-Charlone, contemplada dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

Esa obra prevé un tendido de aproximadamente 487 kilómetros entre Mendoza y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, además de nuevas líneas complementarias de 132 kV.

"Lo interesante de este proyecto es que conectaría con la línea Río Diamante-Charlone. Por lo tanto, estaríamos hablando de un corredor eléctrico de carácter bioceánico, que comenzaría en Chile, atravesaría Mendoza y se integraría a la red troncal argentina, fortaleciendo la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y nuevas inversiones", destacó la ministra.

En declaraciones periodísticas también explicó que el compromiso asumido con Chile fue continuar trabajando junto con las provincias involucradas a lo largo de toda la traza, desde Los Cóndores hasta Río Diamante, para facilitar el avance de la iniciativa.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón

Integración para atraer inversiones

El proyecto contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica de 220/500 kV en Los Cóndores y un tendido de 26,7 kilómetros hasta la frontera chileno-argentina. Del lado argentino, la línea recorrerá cerca de 287 kilómetros entre la cordillera y la Estación Transformadora Río Diamante, atravesando los departamentos de Malargüe y San Rafael.

La infraestructura permitirá realizar operaciones de importación y exportación de electricidad entre ambos sistemas eléctricos, mejorar la confiabilidad del abastecimiento y facilitar la incorporación de nuevas fuentes de generación.

"La modernización de la infraestructura eléctrica es esencial para la política de desarrollo de ambos países y de toda la región. Por ello, nos comprometimos a seguir de cerca los avances y a mantener un contacto directo con todas las provincias que se beneficiarán de estos proyectos, que dotarán de seguridad al sistema eléctrico binacional", afirmó Latorre.

Tras la reunión bilateral, la ministra mendocina participará como panelista en la Conferencia Internacional de la IAEE, donde expondrá la estrategia que impulsa Mendoza para acelerar la transición energética mediante el desarrollo de infraestructura, la integración regional, la promoción de inversiones privadas y la planificación de largo plazo como pilares para diversificar la matriz energética provincial.