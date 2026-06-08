8 de junio de 2026 - 09:44

Construirán un túnel de 14 kilómetros bajo la Cordillera de los Andes: el objetivo es conectar Argentina y Chile todo el año

El proyecto contempla un corredor seguro que funcionará los 365 días del año, eliminando la dependencia de la temporada estival para el transporte de carga y pasajeros.

Así podría verse el túnel que conecte a Chile y Argentina bajo la Cordillera de los Andes.

Así podría verse el túnel que conecte a Chile y Argentina bajo la Cordillera de los Andes.

Foto:

Por Cristian Reta

La construcción del Túnel de Agua Negra se consolida como la obra de ingeniería más ambiciosa de América Latina. Con una extensión de 14 kilómetros a más de 4.000 metros de altura, este corredor busca garantizar el tránsito permanente entre San Juan y Coquimbo, eliminando las restricciones climáticas que hoy bloquean el paso durante el invierno.

Leé además

buscan voluntarios para vivir gratis 30 dias en las montanas: los 4 requisitos para participar

Buscan voluntarios para vivir gratis 30 días en las montañas: los 4 requisitos para participar

Por Cristian Reta
la ecuacion 100 ? 50 ÷ 5 × 2 parece facil a primera vista, pero pocos logran resolverla

La ecuación 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

Por Andrés Aguilera

Actualmente, el paso fronterizo de Agua Negra solo puede utilizarse durante la temporada estival debido a la acumulación de nieve y las condiciones extremas de la alta montaña. Esta limitación obliga a desviar el transporte de mercaderías hacia otros cruces que suelen estar saturados y se encuentran a distancias mucho mayores, encareciendo la logística regional y afectando la competitividad de las exportaciones.

image

Desafíos técnicos y el estado actual de las obras binacionales

Mario Schiavone, cónsul chileno en San Juan, ratificó recientemente que el proyecto se mantiene como una aspiración firme para ambas naciones a pesar de los desafíos geográficos. Mientras que en Chile ya se ejecutan tareas de pavimentación y mejora de accesos en zonas de alta complejidad, Argentina todavía no ha iniciado las excavaciones principales, aunque la voluntad política para avanzar permanece vigente.

La obra no solo beneficia al transporte general, sino que representa una oportunidad estratégica para las economías regionales. Sectores clave como la minería, la agricultura y las energías renovables podrán optimizar sus procesos logísticos de exportación. Además, se estima que la creación de miles de nuevos puestos de trabajo durante la fase de construcción y operación generará un impacto social positivo en todas las provincias involucradas.

image

Qué provincias argentinas se conectarán con los puertos del Pacífico

El diseño técnico contempla un corredor bioceánico que integrará directamente a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Juan con los puertos chilenos del Pacífico. Esta red de infraestructura permitirá que los productos argentinos lleguen a los mercados de Asia con mayor velocidad y menores costos, fortaleciendo la integración regional y el desarrollo económico de los territorios que atraviesa la Cordillera de los Andes.

Finalmente, el flujo turístico se verá potenciado por la estabilidad del cruce fronterizo. Al no depender de las condiciones climáticas estacionales, el intercambio de visitantes entre Argentina y Chile será constante, lo que facilitará un aumento significativo en la actividad del sector. Esta colaboración binacional busca transformar por completo la dinámica del transporte en América Latina mediante una vía estratégica, moderna y operativa durante todo el año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vuelve el ford falcon: asi es la version 2027 del clasico que marco una epoca

Vuelve el Ford Falcon: así es la versión 2027 del clásico que marcó una época

Por Ignacio Alvarado
El túnel que conectaría el Estecho de Magallanes sería posible según expertos. 

Quieren construir un túnel bajo el Estrecho de Magallanes: el objetivo es conectar 2 territorios clave

Creación con IA de un túnel submarino en la Patagonia

El túnel submarino que podría cambiar a Argentina y Chile: es un megaproyecto bajo el estrecho de Magallanes

El pronóstico adelanta un cambio metereológico. 

Se viene un cambio de tiempo extremo: anuncian tormentas violentas y caída abrupta de temperaturas

Por Cristian Reta