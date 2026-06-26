El tratado minero entre Argentina y Chile vuelve a la escena con Mendoza como actor clave

Enviado especial a Chile. El Tratado de Integración y Complementación Minera firmado por Argentina y Chile en 1997 volvió a ocupar un lugar central en la agenda de ambos países. A casi tres décadas de su firma, vuelve a estar en agenda y Mendoza aparece con un rol clave en un futuro para el sector.

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Durante este viernes, funcionarios argentinos y chilenos coincidieron en que el acuerdo ofrece un marco para impulsar proyectos conjuntos de cobre y otros minerales estratégicos, en un escenario marcado por la creciente demanda mundial vinculada con la transición energética.

Ese fue uno de los principales ejes del encuentro internacional "Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina ", realizado en la ciudad chilena de Los Andes.

Allí participaron el gobernador Alfredo Cornejo , el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna , el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu , autoridades regionales y representantes del sector privado.

Lejos de plantear una competencia entre ambos países, las exposiciones coincidieron en que el desafío pasa por fortalecer la integración para aprovechar las ventajas comparativas de cada lado de la cordillera.

Un tratado vigente que busca traducirse en nuevos proyectos

El canciller chileno explicó que el tratado suscripto durante las presidencias de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem continúa plenamente vigente y constituye una herramienta para facilitar emprendimientos mineros ubicados sobre la frontera.

"Este tratado de integración minera da origen a lo que vamos a conversar hoy día. Lo que estamos tratando de hacer es aterrizar en proyectos concretos este proceso", afirmó Pérez Mackenna.

El funcionario precisó que actualmente existen cuatro proyectos que ya operan bajo ese régimen binacional y que otros dos avanzan para incorporarse. Según explicó, cada iniciativa debe activar el mecanismo de manera específica, aunque el marco jurídico ya se encuentra disponible.

Consultado por este medio, Cornejo también remarcó la importancia del acuerdo para Mendoza y aseguró que el tratado abre oportunidades que hoy la provincia no tiene.

"Que haya inversiones conjuntas en el límite nos abre una puerta que hoy no tenemos abierta", sostuvo.

Por su parte, el gobernador explicó que muchos de los yacimientos cordilleranos se encuentran próximos a la frontera y que el acuerdo permite establecer reglas comunes para su desarrollo.

"Es obvio que la frontera física es una línea. Ese tratado permite ordenar la tarea de explotación de los recursos naturales, la administración del espacio y la sostenibilidad ambiental del lugar", señaló Cornejo.

Además, destacó que el convenio puede transformarse en una herramienta para potenciar inversiones que requieran infraestructura compartida y una mayor coordinación entre ambos países.

Cornejo recordó que Chile ha utilizado el tratado con mayor intensidad que Argentina desde su firma y consideró que existe margen para aprovecharlo en nuevos proyectos.

"Hay un tratado binacional del año 97 de actividades conjuntas de Chile y Argentina en materia minera y de explotación de la cordillera. Chile lo ha ocupado mucho más que la Argentina, pero tiene múltiples beneficios para las economías de ambos países", afirmó.

Para el mandatario, la integración también puede generar oportunidades que trascienden la minería. "Mendoza tiene mucho para crecer en la actividad minera, pero también en la actividad de turismo de montaña. Integrados podemos mejorar mucho", sostuvo.

Chile aporta infraestructura; Argentina, los yacimientos

Uno de los conceptos que atravesó el encuentro fue la complementariedad entre ambos países.

Pérez Mackenna sostuvo que Chile desarrolló durante décadas una industria minera que hoy le permite aportar experiencia en grandes proyectos, infraestructura portuaria, construcción, financiamiento y plantas de desalinización de agua.

Argentina, en cambio, posee importantes reservas de cobre y otros minerales críticos que todavía se encuentran en etapa de desarrollo.

"Queremos trabajar juntos para el crecimiento de la economía de ambos países y para el beneficio de ambos pueblos", afirmó el canciller.

También destacó la ubicación estratégica de los puertos chilenos sobre el Pacífico como una ventaja para los emprendimientos cordilleranos.

"Chile tiene los puertos del Pacífico aquí, muy cerca de donde están estos yacimientos, y esa es una posibilidad muy interesante", señaló.

Cornejo compartió ese diagnóstico y sostuvo que Mendoza tiene mucho para aprender de la experiencia chilena.

"Compartimos la cordillera de los Andes. Chile ha desarrollado la minería y nosotros no la hemos desarrollado al mismo nivel. Tenemos cosas para aprender y también cosas para corregir, para no cometer errores de lo que se haya hecho mal", expresó.

El mandatario consideró que la integración con Chile resulta natural por la conexión con los mercados asiáticos a través del Pacífico y aseguró que ambos países deben trabajar de manera coordinada para mejorar la infraestructura y facilitar el comercio.

La infraestructura, el principal desafío

Si hubo un tema sobre el que coincidieron todos los expositores fue la necesidad de desarrollar infraestructura para acompañar el crecimiento de la minería.

Vargas Arizu explicó que alrededor del 70% de los minerales producidos en el oeste argentino saldrían por puertos chilenos, mientras que el resto tendría como destino Rosario.

"Tenemos mucho que aprender de la minería de Chile", afirmó el ministro, quien consideró que el desafío ya no pasa únicamente por desarrollar proyectos mineros, sino también por garantizar las condiciones logísticas necesarias para exportar la producción.

En ese sentido, advirtió que el Paso Internacional hacia Chile requiere importantes inversiones.

"El paso nuestro no se le ha invertido en muchos años. Vamos a tener que hacer grandes inversiones si queremos sacar todo el mineral que pensamos sacar en los próximos 10 o 15 años", sostuvo.

Cornejo amplió ese concepto al señalar que una minería de gran escala requiere mucho más que caminos.

"Hacer minería sostenible requiere líneas eléctricas, tendidos eléctricos, caminos y grandes inversiones conjuntas", afirmó.

El gobernador consideró que esos proyectos solo podrán concretarse mediante un trabajo coordinado entre ambos países.

"No lo podemos hacer solo desde Argentina, mucho menos desde Mendoza. Esta asociación es estratégica para el crecimiento y el empleo de nuestras comunidades", señaló.

También volvió a mencionar la necesidad de recuperar el transporte ferroviario para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad.

"El tren es un medio mucho más eficiente que el camión y ambientalmente más sostenible", sostuvo.

Además, planteó avanzar en proyectos de interconexión eléctrica entre ambos países y recordó que Mendoza impulsa obras de transporte de energía que podrían fortalecer el intercambio eléctrico con Chile.

Mendoza busca convertirse en un hub de servicios

Además del desarrollo de proyectos mineros, la estrategia provincial apunta a consolidar a Mendoza como un centro de servicios para toda la actividad que se proyecta sobre la cordillera.

Cornejo explicó que la provincia busca posicionarse como un hub financiero y de negocios aprovechando su infraestructura, su sistema universitario y la disponibilidad de profesionales especializados.

Según indicó, el objetivo es atraer empresas chilenas vinculadas con la minería para que desarrollen alianzas con firmas mendocinas.

"Queremos que empresas chilenas, que ya tienen su expertise en la minería del cobre, se asocien con empresas mendocinas que ya existen y puedan desarrollar la minería del cobre, pero también de otros minerales en Mendoza", sostuvo.

El gobernador destacó que numerosas pymes mendocinas ya prestan servicios al sector minero en Chile y Perú, aunque consideró que existe margen para ampliar esa participación mediante asociaciones con firmas chilenas.

Vargas Arizu también puso el foco en ese aspecto y recordó que Mendoza ya concentra una parte importante del transporte terrestre nacional. "El 11% de los camiones que se mueven en Argentina son de Mendoza", señaló.

El ministro mencionó además el desarrollo del hub logístico de Luján de Cuyo, un nuevo centro en San Martín y otras obras como la Variante Palmira y mejoras sobre la Ruta Nacional 7, consideradas estratégicas para acompañar el crecimiento de la actividad.

Una oportunidad compartida

Durante el encuentro, tanto funcionarios argentinos como chilenos coincidieron en que el contexto internacional abre una oportunidad para profundizar la integración.

La creciente demanda de cobre, litio y otros minerales críticos para la transición energética, junto con el desarrollo de nuevas fuentes de energía, obligan a pensar proyectos de largo plazo que exceden las fronteras nacionales.

"Hay una ventana de oportunidades enorme. Si no nos asociamos bien, si no trabajamos bien y no hay liderazgo político, todas estas oportunidades no las vamos a aprovechar", afirmó Cornejo.

En la misma línea, Pérez Mackenna sostuvo que el desarrollo de la minería binacional no debe limitarse a la extracción de recursos, sino convertirse en un motor para nuevas inversiones en infraestructura, servicios y empleo a ambos lados de la cordillera.

"Hay que construir confianza y amistades, que son las que a la larga nos van a permitir desarrollarnos juntos", concluyó el canciller chileno.