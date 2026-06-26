Los Andes en Chile: Cornejo presentó la estrategia de Mendoza para atraer inversiones mineras

Chile (enviado especial) . El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , presentó en Chile la estrategia para impulsar el desarrollo minero, fortalecer la integración con el país vecino y atraer inversiones privadas. Lo hizo durante un encuentro binacional, donde expuso el potencial geológico mendocino, las reformas implementadas y las obras de infraestructura que buscan convertirla en un actor central.

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Entre los principales datos, Cornejo destacó que Mendoza cuenta proyectos vinculados al cobre, oro, plata, potasio, hierro, uranio y litio. Señaló que ya fueron aprobados 65 proyectos de exploración dentro de un distrito que comprende 200 iniciativas, con una inversión estimada superior a los cien millones de dólares, 600 empleos directos y una proyección de 6.000 puestos indirectos. También remarcó que el proyecto PSJ Cobre Mendocino demandará una inversión de 891 millones de dólares y prevé una producción anual de 40.000 toneladas de cobre

Cornejo sostuvo que la relación entre Mendoza y Chile debe apoyarse en una agenda común de desarrollo. "La cordillera nos une más que nos separa", afirmó al remarcar que ambos territorios comparten oportunidades en turismo, energía y minería sostenible.

El mandatario recordó una reciente experiencia durante un vuelo entre ambos países. Contó que, desde la ventanilla del avión, pudo observar simultáneamente las luces de Mendoza y Santiago. A partir de esa imagen, planteó que la cercanía geográfica todavía no fue plenamente aprovechada y consideró que existe un amplio margen para profundizar la integración económica.

También explicó que la provincia trabaja junto con autoridades chilenas para mejorar el paso internacional Cristo Redentor y avanzar en el desarrollo del Paso Pehuenche como alternativa para el transporte de cargas. Según indicó, una mayor conectividad permitirá reducir costos logísticos y favorecer nuevas inversiones.

Seguridad jurídica y permisos más ágiles

Uno de los ejes de la presentación fue el marco institucional que Mendoza ofrece para el desarrollo de la minería. "Pudimos demostrar que es posible tener controles rigurosos y, al mismo tiempo, plazos razonables", aseguró Cornejo al referirse al nuevo esquema de aprobación de proyectos.

El gobernador explicó que la provincia avanzó en la creación de distritos mineros con evaluaciones ambientales integrales aprobadas por la Legislatura, una herramienta que, según sostuvo, brinda previsibilidad y seguridad jurídica a los inversores. Además, señaló que la modificación del Código de Procedimiento Minero permitió acelerar los trámites sin reducir los controles ambientales y garantizando instancias de participación ciudadana.

Cornejo también destacó que Mendoza mantiene equilibrio fiscal desde hace una década, nunca incurrió en default y conserva una alta credibilidad financiera. A su entender, esas condiciones constituyen un diferencial frente a otros destinos de inversión dentro del país.

San Jorge, el proyecto que busca producir primero

Durante su exposición, el mandatario dedicó un apartado especial al proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata. "De los seis grandes proyectos de cobre de la Argentina es el más chico, pero les aseguro que va a ser el primero que va a tener cobre", afirmó.

Según explicó, esa ventaja responde a su cercanía con la infraestructura existente, ya que se encuentra a pocos kilómetros de rutas provinciales e internacionales y contará con una línea eléctrica que también podrá abastecer futuros emprendimientos del sur de San Juan. Asimismo, recordó que el proyecto obtuvo la aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza estabilidad fiscal por 30 años.

El gobernador indicó además que todo el proceso de evaluación ambiental y participación ciudadana demandó 12 meses, un plazo que consideró competitivo frente a estándares internacionales y consistente con la política provincial de agilizar inversiones sin resignar exigencias ambientales.

Infraestructura para acompañar el crecimiento

Cornejo afirmó que el desarrollo minero requiere inversiones en energía, caminos y logística. "La infraestructura es clave para desarrollar todos estos proyectos", subrayó.

En ese sentido, repasó las obras de transporte eléctrico que ejecuta la provincia, entre ellas Cortaderal, Mendoza Norte, Valle de Uco y San Rafael-General Alvear, además de proyectos de alta tensión que permitirán abastecer futuros emprendimientos mineros. También destacó que Mendoza financia mejoras en rutas nacionales mediante convenios con recupero a través de peajes, con el objetivo de acelerar obras consideradas estratégicas.

El mandatario sostuvo que la provincia también busca consolidarse como un hub financiero y logístico para los proyectos mineros de la cordillera argentina, aprovechando su infraestructura turística, hotelera y de servicios. En paralelo, destacó la conformación del clúster minero-energético, integrado por el sector privado, universidades y el Gobierno provincial, como una herramienta para fortalecer la cadena de proveedores locales.