Fotos y videos de la nevada histórica: ¿cómo están las rutas a Las Leñas, Penitentes y Los Puquios?

La nevada histórica que está registrándose sobre la Cordillera de los Andes mendocina -y que mantiene la ruta cerrada y a varios vecinos ayudándose entre sí para no quedar aislados- está dejando una acumulación de nieve récord . Y, si bien ahora la urgencia y la prioridad están enfocadas en la seguridad de los habitantes de las villas cordilleranas y de los visitantes (por ello está bloqueado el paso en Uspallata), el panorama a futuro asoma como alentador , al menos en términos turísticos .

El detalle es que no se trata de un futuro a corto plazo, puesto que está pronosticado que el temporal en Alta Montaña y zonas cordilleranas de Mendoza se extienda -con ventanas- hasta el 1 o 2 de agosto . Pero esa nieve puede convertirse en "oro blanco" para el turismo.

En Penitentes y Los Puquios -los centros y parques de esquí ubicados al costado del corredor internacional (Ruta 7)-, la actividad está suspendida hasta nuevo aviso , puesto que las nevadas siguen siendo intensas y hay entre 2 y 3 metros de nieve acumulados en la calzada . Por esto mismo es que el tránsito vehicular y acceso de visitantes está habilitado únicamente hasta Uspallata y no se puede llegar a estos parques.

En Las Leñas , mientras tanto, el panorama inmediato es un poco más alentador. Porque esta semana comenzaron las vacaciones de invierno en Buenos Aires -lo que repercute en un aumento de visitantes en el centro de esquí del Sur provincial-, y también porque las nevadas han permitido habilitar sectores que no estaban previstos al comienzo.

No obstante, todo se decide día a día , en base a la cantidad de nieve precipitada y el riesgo que puedan traer aparejadas las intensas nevadas en la cordillera.

Con una gran cantidad de turistas, en Las Leñas siguen de cerca las nevadas

Según contó el gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, Fernando Passano, la tormenta de nieve en ese sector de la cordillera mendocina se ha extendido durante varios días y no hay indicios de que vaya a cortar, a excepción de breves impases.

"Es positivo, por supuesto. Pero lo primero que se hace día a día es el trabajo preventivo. Se están haciendo tiros para planchar las avalanchas. De esta manera, la nieve cae sobre las pistas y allí pasan las máquinas para aplanarla. Ello permite evitar que esas avalanchas caigan después", resumió Passano, quien indicó que todavía falta para que la montaña esté abierta a pleno en el centro de esquí.

Las Leñas Foto: Instagram @laslenasresort

En palabras de Passano, "la montaña tiene su idioma", y es allí donde prima la seguridad. Por ello es que, luego de cada nevada, hay que hacer tiros para planchar las avalanchas, pasar la máquina y probar la pista.

En Las Leñas, actualmente se encuentran habilitados los sectores Eros I, Eros II, Venus y Caris (permite acceder al sector 2 y hacer conexión con Minerva). En tanto, el sector Vespa -uno de los preferidos por los esquiadores- quedará habilitado a partir del miércoles 22 de julio.

Las Leñas Foto: Instagram @laslenasresort

"La nieve es la que va llamando a los esquiadores, que estaban esperando este fenómeno. Hasta hace semanas sólo teníamos nieve artificial. Ahora llega la nieve y justo coincide con las vacaciones de invierno. Todo eso hace que estén aumentando las reservas, y viene cada vez más gente", destacó el gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas.

En ese sentido, resaltó que, en base a los pronósticos, tienen una importante cantidad de nieve prevista por precipitar en los próximos días. Y que continuarán trabajando en el monitoreo de las nevadas y en las acciones de mantenimiento, planchamiento y aplastamiento para dejar la montaña en condiciones óptimas.

De hecho, el acceso a Las Leñas se encuentra habilitado sin inconvenientes (con portación obligatoria de cadenas); y, a diferencia de otros años, no son sólo esquiadores quienes llegan.

"Cada vez hay más gente que viene a Las Leñas y no esquía. Hemos tenido hasta 2.000 personas que van a disfrutar del parque de nieve, a pasar el día y se vuelven", sintetizó Passano.

Penitentes y Los Puquios, tapados de nieve y sin posibilidad de llegar por varios días

Penitentes y Los Puquios son los espacios de nieve más próximos al Gran Mendoza. Ubicados sobre el corredor internacional, camino a Chile y antes de llegar a Puente del Inca, cuentan por estos días con una acumulación promedio de entre 2 y 3 metros de nieve sobre el piso (y, en algunos sectores, más aún).

Fotos y videos de la nevada historica: ¿cómo están y se puede llegar a Las Leñas, Penitentes y Los Puquios? Foto: Gentileza Los Puquios

Quienes viven en las villas cordilleranas en las inmediaciones de estos dos centros están prestándose colaboración mutua para no quedar encerrados y aislados en sus casas, literalmente tapados de nieve. Sin embargo, el tránsito de particulares, de transportes turísticos y de transporte de carga (con destino a Chile) se encuentra interrumpido desde hace ya varios días.

Los vehículos pueden llegar únicamente hasta Uspallata, por lo que ni Penitentes ni Los Puquios están abiertos al turismo, pese a estar con un buen nivel de nieve acumulada. Además, se espera que estas condiciones de temporal se mantengan hasta los primeros días de agosto, por lo que el cierre se extendería hasta entonces.

No obstante, hay entusiasmo pensando en el aprovechamiento turístico de la zona durante los primeros días del mes próximo. Incluso, este momento podría coincidir con los últimos días de vacaciones de invierno para quienes viven en Buenos Aires.