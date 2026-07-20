20 de julio de 2026 - 07:26

Turno tarde sin clases presenciales en Uspallata, Alta Montaña y en zonas altas de Tupungato por el temporal

La Dirección General de Escuelas (DGE) extendió la suspensión de clases presenciales para turno tarde de este lunes en Uspallata, zonas altas de Tupungato y sectores de alta montaña debido a las intensas nevadas.

La DGE suspendió las clases presenciales en Malargüe y zonas cordilleranas por las nevadas.

La DGE suspendió las clases presenciales en Malargüe y zonas cordilleranas por las nevadas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este lunes 20 de julio se suspenden las clases presenciales del turno tarde en Uspallata, Alta Montaña y zonas de montaña de Tupungato. Ya por la mañana habían sido suspendidas en Alta Montaña y en Malargüe, ello como consecuencia del fuerte temporal de nieve y las dificultades para acceder a los establecimientos educativos.

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No obstante, desde la DGE confirmaron que las clases se dictarán de forma remota y por medio de actividades online. Además, aclararon que en los establecimientos educativos de Malargüe retornarán durante la tarde a las actividades presenciales.

Turno tarde: sin clases presenciales en Uspallata, Alta Montaña y en zonas altas de Tupungato por el temporal

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En qué zonas se suspendieron las clases

Luego de que durante el turno mañana las clases presenciales fueran suspendidas este lunes en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe, zonas de montaña de Tupungato, U spallata, P olvaredas, P unta de Vacas y P uente del Inca; por la tarde se extendió a las escuelas de Uspallata también.

No obstante, la DGE aclaró que en los edificios malargüinos se retomará el dictado normal, por lo que -en definitiva- se hizo un enroque entre Malarg[ue y Uspallata para el turno tarde.

La decisión fue adoptada tras evaluar los registros meteorológicos que indican intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos, en línea con las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil.

"Debido a los registros meteorológicos que confirman intensas nevadas, lluvias e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este lunes 20 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en las zonas de montaña de Tupungato, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca", comunicaron desde el gobierno escolar

"La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad", concluyeron.

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