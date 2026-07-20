20 de julio de 2026 - 11:40

Obras en Acceso Este: el Gobierno asegura que las demoras en la vuelta a clases están dentro de lo "previsto"

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, sostuvo que el tránsito presenta la demora prevista por las obras en el Acceso Este y sus desvíos.

Obras y desvíos en el Acceso Este. Archivo

Obras y desvíos en el Acceso Este. Archivo

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Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

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El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, indicó que el aumento del tránsito no generó inconvenientes mayores a los esperados y precisó que los tiempos de viaje se incrementaron entre 30 y 40 minutos respecto de una jornada habitual.

"Hemos seguido muy de cerca con el regreso de clases la mayor circulación y por ahora hemos tenido las demoras previstas. Nos ha venido bien arrancar hace un mes y medio con distintos sistemas para llegar con el mejor sistema de desvíos y cortes a este momento", sostuvo el funcionario.

Mema agregó que el operativo continuará bajo seguimiento permanente para evaluar el comportamiento del tránsito durante los próximos días. "Vamos a seguir monitoreando, pero por el momento estamos con las demoras que estaban previstas. Son 30-40 minutos más de demora que la habitual en el Acceso Este".

Recomendaciones para transitar el Acceso Este

Antes de la reanudación del ciclo lectivo, el Ejecutivo había advertido que el incremento de vehículos pondría a prueba el esquema de circulación dispuesto por las obras que se ejecutan sobre el Acceso Este y el Acceso Sur.

Entre las principales recomendaciones figuraban salir con mayor anticipación, planificar el recorrido antes de viajar, prestar atención a la señalización provisoria y consultar aplicaciones de navegación en tiempo real, ya que el esquema de desvíos puede modificarse según el avance de los trabajos.

También se pidió respetar las velocidades reducidas y las indicaciones del personal vial.

Las intervenciones sobre el Acceso Este comprenden casi 20 kilómetros, entre Lamadrid, en Maipú, y Tirasso, en Guaymallén, donde el tránsito funciona con desvíos, colectoras habilitadas y cambios de circulación según la etapa de obra.

Vuelta a clases "normal" en Mendoza

Consultado por el inicio de la segunda mitad del ciclo lectivo, Mema aseguró que el regreso a las aulas transcurrió con normalidad en la mayor parte de la provincia.

"Ha sido un retorno habitual. Todos esperábamos estar muchos más contentos hoy tras la final del mundo, pero en definitiva el retorno ha sido normal, salvo en Alta Montaña, donde hemos tenido algunos inconvenientes por el temporal. Pero en el resto de la provincia se dictan clases con normalidad", sostuvo el funcionario.

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