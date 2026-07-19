Vuelta a clases en Mendoza: advierten demoras por obras en los accesos Este y Sur

El regreso a clases tras el receso invernal provocará desde las primeras horas de este lunes un importante incremento del tránsito en el Área Metropolitana de Mendoza . Ante este escenario, el Gobierno provincial recomendó a los conductores organizar sus traslados con mayor anticipación debido a las obras que continúan en los accesos Este y Sur , donde se prevén demoras y modificaciones en la circulación.

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Las autoridades señalaron que el aumento del movimiento vehicular, impulsado por el regreso de estudiantes, docentes, transporte escolar y colectivos, coincidirá con los trabajos de infraestructura que se desarrollan en ambos corredores viales.

Aunque no habrá interrupciones totales del tránsito, sí habrá reducciones de velocidad, desvíos y cambios temporales en algunos sectores.

Con el objetivo de agilizar la circulación y reducir inconvenientes durante las horas pico, el Gobierno aconsejó:

Las principales intervenciones sobre el Acceso Sur se concentran entre Azcuénaga y Anchorena , en sentido sur-norte, y entre Paso y Boedo , en sentido norte-sur. En ese sector se ejecutan trabajos que incluyen la incorporación de un tercer carril , el reasfaltado de la traza y la construcción de tres nuevos puentes .

Durante los horarios de mayor circulación se estiman demoras de entre 10 y 20 minutos. Las autoridades aclararon que no habrá cortes totales y que permanecerán habilitados dos carriles por sentido, aunque será necesario reducir la velocidad debido a las tareas en ejecución.

Obras y desvíos en el Acceso Este

En el Acceso Este, las obras abarcan el tramo comprendido entre calle Lamadrid, en Maipú, y calle Tirasso, en Guaymallén.

En ese corredor se desarrolla una refuncionalización de casi 20 kilómetros, lo que obliga a implementar desvíos, sectores con doble sentido de circulación y canalizaciones que pueden modificarse conforme avance la obra.

Debido a la magnitud de los trabajos y al incremento previsto del tránsito por la vuelta a clases, las demoras podrían alcanzar entre 30 y 40 minutos, por lo que se recomienda verificar las condiciones de circulación antes de iniciar el viaje y prestar atención a la cartelería instalada.