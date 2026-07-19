Vuelta a clases en Mendoza: advierten demoras por obras en los accesos Este y Sur

El regreso a clases tras el receso invernal provocará desde las primeras horas de este lunes un importante incremento del tránsito en el Área Metropolitana de Mendoza. Ante este escenario, el Gobierno provincial recomendó a los conductores organizar sus traslados con mayor anticipación debido a las obras que continúan en los accesos Este y Sur, donde se prevén demoras y modificaciones en la circulación.
Las autoridades señalaron que el aumento del movimiento vehicular, impulsado por el regreso de estudiantes, docentes, transporte escolar y colectivos, coincidirá con los trabajos de infraestructura que se desarrollan en ambos corredores viales.
Aunque no habrá interrupciones totales del tránsito, sí habrá reducciones de velocidad, desvíos y cambios temporales en algunos sectores.
Las recomendaciones para evitar demoras
Con el objetivo de agilizar la circulación y reducir inconvenientes durante las horas pico, el Gobierno aconsejó:
- Salir con más anticipación de lo habitual, especialmente en los horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos.
- Planificar el recorrido antes de iniciar el viaje y considerar vías alternativas.
- Consultar aplicaciones de navegación, ya que los desvíos pueden modificarse según el avance de las obras.
- Respetar la señalización provisoria, los límites de velocidad y las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
- Mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas.
- Extremar la precaución por la presencia de maquinaria pesada y operarios sobre la calzada.
Prensa Gobierno de Mendoza
Cómo estará el tránsito en el Acceso Sur
Las principales intervenciones sobre el Acceso Sur se concentran entre Azcuénaga y Anchorena, en sentido sur-norte, y entre Paso y Boedo, en sentido norte-sur. En ese sector se ejecutan trabajos que incluyen la incorporación de un tercer carril, el reasfaltado de la traza y la construcción de tres nuevos puentes.
Durante los horarios de mayor circulación se estiman demoras de entre 10 y 20 minutos. Las autoridades aclararon que no habrá cortes totales y que permanecerán habilitados dos carriles por sentido, aunque será necesario reducir la velocidad debido a las tareas en ejecución.
Obras y desvíos en el Acceso Este
En el Acceso Este, las obras abarcan el tramo comprendido entre calle Lamadrid, en Maipú, y calle Tirasso, en Guaymallén.
En ese corredor se desarrolla una refuncionalización de casi 20 kilómetros, lo que obliga a implementar desvíos, sectores con doble sentido de circulación y canalizaciones que pueden modificarse conforme avance la obra.
Debido a la magnitud de los trabajos y al incremento previsto del tránsito por la vuelta a clases, las demoras podrían alcanzar entre 30 y 40 minutos, por lo que se recomienda verificar las condiciones de circulación antes de iniciar el viaje y prestar atención a la cartelería instalada.