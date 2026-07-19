El Gobierno provincial aclaró qué pasará en Mendoza este lunes tras el feriado que anunció Milei

Milei anunció un feriado por la Selección Argentina pero no le puso fecha. En este marco, el Gobierno provincial aclaró cómo funcionarán las escuelas y la administración pública.

Milei anunció un feriado nacional sin fecha cierta para recibir a la Selección Argentina y en el Gobierno provincial hubo reacciones.

El Gobierno provincial aclaró que este lunes se trabajará normalmente en Mendoza y que "por ahora hay clases", tras el anuncio del presidente Javier Milei, quien expresó en sus redes sociales que será feriado nacional cuando llegue la Selección argentina al país.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió el presidente Milei en su cuenta de X, pasadas las 21.30 de este domingo.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni llegaría este lunes por la tarde al aeropuerto de Ezeiza, con lo cual se planteó una duda respecto de cuándo será el feriado. "Por ahora clases", señaló rápidamente el director general de Escuelas y ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, ante la consulta de este diario.

La aclaración es importante porque en Mendoza este lunes los docentes y alumnos vuelven a los colegios tras el receso invernal. En este contexto, para la DGE, el anuncio del feriado sin fecha fue muy desprolijo. "El comunicado es un mamarracho, evaluaremos cuando esté el decreto", lanzó sin filtro una alta fuente del Gobierno provincial.

"En Mendoza trabajaremos normalmente", aclaró por su lado el ministro de Gobierno, Natalio Mema, tras señalar que no había información precisa sobre cuándo será el feriado nacional.