Milei declarará feriado nacional el día en que sean los festejos de la Selección Argentina

El presidente Javier Milei confirmó que habrá un feriado nacional el día en que la Selección Argentina decida festejar en las calles el subcampeonato del Mundial 2026.

El Gobierno provincial aclaró qué pasará en Mendoza este lunes tras el feriado que anunció Milei

Es decir, el mandatario aún no definió si el feriado será este lunes 20 o el martes 21 de julio, y la fecha quedará atada a que el plantel de Lionel Scaloni esté en Buenos Aires para el masivo recibimiento de los hinchas, tal como fue la caravana histórica tras Qatar 2022.

Por lo tanto, la vuelta a clases será con normalidad en Mendoza este lunes 20, según ya anunció la Dirección General de Escuelas (DGE).

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió el presidente Milei en su cuenta de X.

Días antes de la final en Nueva Jersey, Milei había anticipado su intención de ofrecer la Casa Rosada "vacía" -sin funcionarios- para que los integrantes de la Scaloneta celebren y compartan con los fanáticos. La idea era evitar la foto política.

FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya trabajaban en un operativo especial por el multitudinario recibimiento en las calles para los jugadores, independientemente del resultado.

Los festejos por la Selección Argentina campeona del mundo en 2022 EFE

En 2022, la administración de Alberto Fernández decretó un feriado nacional para acompañar los festejos por la llegada del plantel campeón del mundo.

En aquella oportunidad, el Ejecutivo nacional estableció mediante el DNU 842/2022 el feriado del 20 de diciembre de 2022 (dos días después de la final ante Francia), con el objetivo de permitir el recibimiento de la Selección Argentina tras la obtención del título mundial. La medida alcanzó a todo el país, aunque mantuvo operativos los servicios esenciales y dispuso excepciones para algunas actividades.

Clases en Mendoza con normalidad este lunes 20 de julio

La Dirección General de Escuelas (DGE) dijo aLos Andes que el regreso a las aulas será el lunes 20 de julio, tal como estaba establecido en el calendario escolar 2026, luego del receso invernal que comenzó el 6 de julio y finalizará este viernes 17.

De esta manera, por ahora no habrá modificaciones en el sistema educativo mendocino, que contempla 190 días de clases y tiene previsto el cierre del ciclo lectivo para el 22 de diciembre.

En paralelo, desde Casa de Gobierno remarcaron que la provincia no tomó ninguna decisión adicional porque no existe, hasta el momento, una comunicación oficial del Gobierno nacional respecto de un feriado por el recibimiento de la Selección Argentina.

“Vamos normal el lunes”, señalaron desde el edificio ubicado en el Parque Cívico, al tiempo que explicaron que los feriados se establecen por ley, salvo que el Poder Ejecutivo nacional disponga una medida excepcional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).