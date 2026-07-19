Video viral. En un centro comercial de Viña del Mar, los chilenos festejaron que los europeos ganaran la Copa del Mundo.

Video: chilenos celebraron en un mall la derrota de Argentina frente a España

En un reconocido mall de Viña del Mar, ciudad preferida de los mendocinos para hacer turismo, los clientes se reunieron frente a una pantalla grande para seguir minuto a minuto el encuentro final por la Copa del Mundo.

Video del festejo en Chile: Tal como retrató el medio trasandino Valparaíso Informa, los chilenos estallaron en felicidad al enterarse que Ferrán Torres convirtió el gol en el tiempo extra y consiguió así la victoria de España frente a Argentina.

El video del festejo en Chile -país que no clasifica al Mundial desde 2014- se hizo viral en las redes sociales, en el marco de unos días tensos por la "argentinofobia" que, por ejemplo, el conductor trasandino José Antonio Neme denunció en televisión.