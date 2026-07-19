Video: chilenos celebraron en un mall la derrota de Argentina frente a España

El resentimiento de Chile con los argentinos tuvo un nuevo capítulo este domingo de final del Mundial 2026, que terminó con España 1-0 por encima de Argentina.
Video viral. En un centro comercial de Viña del Mar, los chilenos festejaron que los europeos ganaran la Copa del Mundo.
El resentimiento de Chile con los argentinos tuvo un nuevo capítulo este domingo de final del Mundial 2026, que terminó con España 1-0 por encima de Argentina.
En un reconocido mall de Viña del Mar, ciudad preferida de los mendocinos para hacer turismo, los clientes se reunieron frente a una pantalla grande para seguir minuto a minuto el encuentro final por la Copa del Mundo.
Tal como retrató el medio trasandino Valparaíso Informa, los chilenos estallaron en felicidad al enterarse que Ferrán Torres convirtió el gol en el tiempo extra y consiguió así la victoria de España frente a Argentina.
El video del festejo en Chile -país que no clasifica al Mundial desde 2014- se hizo viral en las redes sociales, en el marco de unos días tensos por la "argentinofobia" que, por ejemplo, el conductor trasandino José Antonio Neme denunció en televisión.
En una encendida defensa de Argentina y harto del resentimiento de los chilenos, el periodista expresó en el matinal del canal Mega: ""Yo no entiendo por qué hay una 'argentinofobia', Juegan bien, son competitivos. Te tratan súper bien (...) Se han bancado cuánto ladrón se les ha pasado por encima en la política. Ese país merece que lo distingan. Han soportado tantos años de robo y siguen dando la pelea”.