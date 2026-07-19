19 de julio de 2026 - 21:34

Video: chilenos celebraron en un mall la derrota de Argentina frente a España

Video viral. En un centro comercial de Viña del Mar, los chilenos festejaron que los europeos ganaran la Copa del Mundo.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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En un reconocido mall de Viña del Mar, ciudad preferida de los mendocinos para hacer turismo, los clientes se reunieron frente a una pantalla grande para seguir minuto a minuto el encuentro final por la Copa del Mundo.

Video del festejo en Chile:

Tal como retrató el medio trasandino Valparaíso Informa, los chilenos estallaron en felicidad al enterarse que Ferrán Torres convirtió el gol en el tiempo extra y consiguió así la victoria de España frente a Argentina.

En una encendida defensa de Argentina y harto del resentimiento de los chilenos, el periodista expresó en el matinal del canal Mega: ""Yo no entiendo por qué hay una 'argentinofobia', Juegan bien, son competitivos. Te tratan súper bien (...) Se han bancado cuánto ladrón se les ha pasado por encima en la política. Ese país merece que lo distingan. Han soportado tantos años de robo y siguen dando la pelea”.

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