Periodista chileno se hartó del resentimiento de sus compatriotas hacia Argentina: "Ojalá tuviéramos su coraje"

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , una voz inesperada cruzó la cordillera para defender a los hinchas albicelestes.

El reconocido periodista José Antonio Neme, conductor del matinal "Mucho Gusto" en la señal chilena Mega, lanzó una dura crítica contra lo que denominó la “argentinofobia” y pidió terminar con el resentimiento de sus compatriotas hacia nuestro país.

Este martes por la mañana, Neme se mostró desconcertado ante la tendencia de muchos de sus compatriotas de apoyar a cualquier selección, por remota que sea, con tal de ver caer a Argentina, país hermano de Chile.

"Yo no entiendo por qué hay una 'argentinofobia', Juegan bien, son competitivos. Te tratan súper bien. ¿ Qué tenemos que ver nosotros con los suizos, los egipcios o los de Cabo Verde?", cuestionó el periodista, calificando de "ridícula" la postura de aquellos chilenos hinchan en contra de Argentina por despecho.

Más allá de lo deportivo, el comunicador trasandino destacó las virtudes culturales y humanas de la Argentina. Resaltó, por ejemplo, la calidad artística, la oferta teatral y la gastronomía, asegurando que el trato hacia el turista es siempre de excelencia.

"Son competitivos y buenos para todo. Me caen bien", afirmó el periodista con admiración.

José Antonio Neme, conductor televisivo de Chile Web

Sin embargo, el punto más fuerte de su descargo fue el reconocimiento a la resiliencia del pueblo argentino frente a las crisis sucesivas en el tiempo.

Neme se desarmó en elogios ante la capacidad de los argentinos para seguir adelante a pesar de los constantes desfalcos políticos y la corrupción que ha atravesado el país a lo largo de los años.

“Se han bancado cuánto ladrón se les ha pasado por encima en la política. Ese país merece que lo distingan. Han soportado tantos años de robo y siguen dando la pelea”, sentenció el conductor de la televisión abierta de Chile, cerrando con una frase que resonó con fuerza: “Ojalá nosotros [los chilenos] tuviéramos un poco ese coraje también”.

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