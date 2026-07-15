15 de julio de 2026 - 07:39

Argentina choca con Inglaterra en semifinales y quiere hacer historia: hora, dónde ver en vivo y formaciones

La Albiceleste enfrenta a Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026 en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

La Selección Argentina juega con Inglaterra, por el Mundial 2026

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La expectativa en el mundo del fútbol es gigante, debido a que dos países con una fuerte historia cruzada por lo deportivo, político y bélico, se ven las caras con el cupo a la final como premio mayor. Scaloni, el DT albiceleste, advirtió con mucha razón que es sólo un partido... Pero vaya que será picante.

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

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Los dos elencos vienen repletos de dudas en cuanto al rendimiento. Argentina padeció para clasificar ante Cabo Verde, Egipto y Suiza; Inglaterra sufrió mucho ante Congo, México, y Noruega. Pero cuentan con individualidades muy fuertes que inclinaron la balanza. Messi se puso la mochila al hombro para los Albicelestes, Kane y Bellingham hicieron lo mismo con los europeos.

Con la paridad como elemento principal, los dos entrenadores decidieron tocar muy pocas piezas en la formación. Respecto al último duelo, los de Scaloni podrían contar con uno o dos cambios, al igual que pasaría con los de Tuchel. El esquema táctico y la propuesta tampoco se modificaría, por lo que se espera un trámite con vértigo Inglés, y contragolpe Argentino.

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1.

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1.

Fuera del campo de juego, los hinchas de uno y otro coparán las tribunas, cantarán a grito pelado y llenarán cada sector disponible con banderas de sus clubes. La pasión desmedida por el fútbol, otro elemento que los acerca y los aleja al mismo tiempo.

Se viene un partido de altísimo voltaje, y que determinará nada menos que un finalista de la Copa del Mundo. Del otro lado espera España, que este martes superó con total superioridad a Francia por 2 a 0.

Probables formaciones de la Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa o Djed Spence, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido:

Estadio: Mercedes Benz, de Atlanta.

Árbitro: Ismail Elfath (EEUU)

Hora: 16

TV: DSports, TyC Sports, Telefé, TV Pública, Disney +

Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - Inglaterra:

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