14 de julio de 2026 - 19:07

Entre bajas y retornos, Inglaterra define su formación para jugar contra la Selección Argentina

El conjunto de Thomas Tuchel se prepara para enfrentar a la Albiceleste en el duelo de semifinales del Mundial 2026.

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El cuadro Inglés sabe que tendrá el primer desafío de peso en la Copa del Mundo cuando salte al campo de juego del Mercedes Benz de Atlanta para enfrentar a la Albiceleste. Después de la clasificación ante Noruega por 2 a 1, el entrenador alemán planifica los intérpretes que buscarán la final.

Con las bajas confirmadas de Jarell Quansah (lateral derecho que recibió dos fechas de suspensión tras la roja contra México en octavos de final), y Jordan Henderson (fracturado en el brazo en los festejos en el Estadio Azteca), el DT decidió mantener la estructura base del equipo y el esquema táctico que viene jugando en los duelos de eliminación directa.

Inglaterra, con una duda y un regreso entre los once:

En el fondo, Reece James le gana la disputa a Ezri Konsa, que puede volver a la zaga central o salir de los once para darle ingreso a Djed Spence. Esa, la del primer marcador central, es la única incógnita a esta altura de la semana para el cuerpo técnico. La determinación, según trascendió, dependerá de los nombres propios que Scaloni elija en Argentina.

Respecto a la faceta ofensiva, Tuchel recibió la buena noticia de que podrá alinear desde el arranque a Bukayo Saka, extremo por el costado derecho que entrará para reemplazar a Noni Madueke tras sumar minutos de peso frente a Noruega.

Probable formación de Inglaterra para jugar contra la Selección Argentina:

Así, los once iniciales que se perfilan para enfrentar a la Selección Argentina este miércoles a la tarde, son: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa o Djed Spence, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane

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