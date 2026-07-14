Gonzalo Montiel y la ilusión de la Selección argentina antes de Inglaterra: "Queremos estar en otra final". 

El último duelo de la Selección Argentina e Inglaterra, una batalla de estrellas que Messi miró de afuera

La "Nuca de Dios", increíble jugada olvidada en la Selección Argentina - Inglaterra de 1986

A pocas horas de que ruede la pelota en Atlanta, la expectativa crece de manera exponencial. Gonzalo Montiel , uno de los baluartes defensivos de la Selección argentina , alzó la voz para palpitar el durísimo cruce ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 . Con la templanza de quien ya sabe lo que es consagrarse en el máximo escenario, el defensor dejó en claro cuál es el gran motor que moviliza al plantel liderado por Lionel Scaloni.

“Tenemos la ilusión de estar en otra final” , aseguró con firmeza el defensor, sintetizando el hambre de gloria de una camada que busca seguir haciendo historia grande en el fútbol internacional.

Lejos de subestimar el cruce de este miércoles a disputarse en el colosal Mercedes-Benz Stadium , Montiel demostró haber estudiado detalladamente la propuesta del combinado británico. En particular, destacó el desequilibrio individual y la dinámica que los europeos imponen por las bandas.

“Nos enfrentamos a un rival muy difícil, con dos extremos muy buenos. Tienen muy buenos jugadores, pero más allá de los nombres propios es un buen equipo, un muy buen equipo”, analizó tácticamente el lateral derecho, consciente de que el orden y las coberturas defensivas serán cruciales para neutralizar el ataque rival.

"Los partidos se definen en la cancha"

Al ser consultado sobre el folclore, las tensiones históricas y la efervescencia que genera un clásico de este calibre fuera del campo de juego, Montiel optó por mantener los pies sobre la tierra y enfocarse únicamente en la estrategia deportiva.

“Los partidos se definen dentro de la cancha, lo de afuera está de más. Nosotros sabemos que vamos a sufrir, analizamos a Inglaterra, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, que es lo principal”, concluyó con sobriedad.

El choque de este miércoles marcará el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en la historia de las Copas del Mundo, un duelo con aroma a final anticipada que paralizará al planeta fútbol.