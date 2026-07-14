14 de julio de 2026 - 18:08

Gonzalo Montiel y la ilusión de la Selección argentina antes de Inglaterra: "Queremos estar en otra final"

Gonzalo Montiel, el lateral derecho, de la Selección Argentina, analizó el trascendental cruce ante Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026.

Gonzalo Montiel y la ilusión de la Selección argentina antes de Inglaterra: Queremos estar en otra final.&nbsp;

Gonzalo Montiel y la ilusión de la Selección argentina antes de Inglaterra: "Queremos estar en otra final". 

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RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL DE LOS ANDES AL MUNDIAL 2026

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A pocas horas de que ruede la pelota en Atlanta, la expectativa crece de manera exponencial. Gonzalo Montiel, uno de los baluartes defensivos de la Selección argentina, alzó la voz para palpitar el durísimo cruce ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Con la templanza de quien ya sabe lo que es consagrarse en el máximo escenario, el defensor dejó en claro cuál es el gran motor que moviliza al plantel liderado por Lionel Scaloni.

El análisis de Inglaterra: juego externo y jerarquía colectiva

Lejos de subestimar el cruce de este miércoles a disputarse en el colosal Mercedes-Benz Stadium, Montiel demostró haber estudiado detalladamente la propuesta del combinado británico. En particular, destacó el desequilibrio individual y la dinámica que los europeos imponen por las bandas.

"Los partidos se definen en la cancha"

Al ser consultado sobre el folclore, las tensiones históricas y la efervescencia que genera un clásico de este calibre fuera del campo de juego, Montiel optó por mantener los pies sobre la tierra y enfocarse únicamente en la estrategia deportiva.

“Los partidos se definen dentro de la cancha, lo de afuera está de más. Nosotros sabemos que vamos a sufrir, analizamos a Inglaterra, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, que es lo principal”, concluyó con sobriedad.

El choque de este miércoles marcará el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en la historia de las Copas del Mundo, un duelo con aroma a final anticipada que paralizará al planeta fútbol.

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